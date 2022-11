Dostawcy jedzenia walczą o swoje prawa. W Pyszne.pl powstaje związek zawodowy

Pyszne.pl jest pierwszą platformą z jedzeniem na wynos, w której utworzono związek zawodowy dostawców posiłków. Dostawcy postanowili zacząć walczyć o swoje prawa pracownicze i utworzyli organizację, która ma ich chronić.

"Algorytmy wyznaczające ramy pracy i płacy coraz większych grup pracowników działają poza kontrolą nienadążającego prawa pracy. Od dawna Konfederacja Pracy jako organizacja członkowska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych mówi o tym, że jednym z istotniejszych wyzwań dla związków zawodowych jest uregulowanie sektora platform cyfrowych" – czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych przez Konfederację PRacy.

„Liczymy na konstruktywny dialog ze stroną pracodawcy, a pracownice i pracowników chcących dołączyć do tej organizacji związkowej zachęcamy do kontaktu” – dodaje organizacja.

Związek zawodowy dostawców

Jak podaje OPZZ, 14 października 2022 roku została zarejestrowana Organizacja Międzyzakładowa nr 07–214 OPZZ Konfederacja Pracy w Trenkwalder&Partner Sp. z.o.o. z siedzibą w Skierniewicach oraz TAKEAWAY. COM EXPRESS POLAND SP. z o. o. we Wrocławiu. Są to dwa podmioty, które świadczą swoje usługi w ramach platformy i marki Pyszne.pl w Polsce.

– To przecieranie szlaków w Europie i poza granicami naszego kontynentu wśród pracowników platformowych – skomentowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Pyszne.pl jest jedną z największych w Polsce platform oferujących dostawy jedzenia. W samej Warszawie kurierów, którzy dostarczają klientom posiłki z restauracji, jest ponad 200.

