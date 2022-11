DJIA najwyżej od 3 miesięcy, nadal słaby Nasdaq

Wśród głównych indeksów amerykańskiego rynku akcji nadal najsłabszy pozostawał Nasdaq Composite, który jednak również wczoraj wzrósł (+1,36 proc.). Na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały dziś ostrożne wzrosty. Najsilniej – o +0,83 proc. – rósł dziś filipiński PSEi.

Lekkie spadki notowały dziś w tym regionie jedynie główne indeksy giełd w Nowej Zelandii, Singapurze i Malezji. Przewaga tendencji wzrostowej obserwowana była również na europejskim rynku akcji, chociaż głównie indeksy rynków akcji w Niemczech i Francji notowały ok. 9:40 niewielkie zmiany (DAX -0,12 proc., CAC 40 -0,05 proc.).

Turecka giełda

Swój nowy historyczny rekord osiągnął dziś turecki XU100. Środowa sesja na GPW rozpoczęła się od wzrostów (WIG-20 +0,71 proc. ok. godz. 9:45). Lekko zwyżkowały ok. godz. 9L45 wszystkie indeksy sektorowe GPW. Wśród składników mWIG-u 40 najwyższy poziom od roku osiągnął kurs akcji Famuru. Swój najniższy poziom w historii osiągnął dziś rano kurs akcji Agory.

Lekko rosła dziś rano rentowność amerykańskich obligacji skarbowych. Nadal utrzymywała się największa od 40 lat inwersja krzywej rentowności na odcinku 2-10 lat (rentowność 10-latek 3,772 proc., rentowność 2-latek 4,5413 proc.). Pomimo lekkiego wzrostu dziś rano rentowność 10-latek polskiego rządu pozostawała poniżej poziomu 7 proc.

Kontrakty na gaz

Do najwyższego poziomu od 2 miesięcy wzrosły dziś rano ceny kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie. Cena kontraktów na ropę naftową WTI na NYMEX-ie, które w trakcie poniedziałkowej sesji zaliczyły swój najniższy poziom od stycznia rosły dziś drugi dzień z rzędu (+0,95 proc. ok. godz. 9:25). Kurs amerykańskiego dolara względem głównych walut notował dziś rano niewielkie zmiany (EUR/USD +0,27 proc., USD/JPY +0,12 proc. ok. godz. 9:20).

Również kurs złotego pozostawał relatywnie stabilny (EUR/PLN +0,14 proc., USD/PLN -0,12 proc. ok. godz. 9:25). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w poniedziałek spadł do najniższego poziomu od 2 lat, wrócił wczoraj powyżej poziomu 16000 USD i dziś rano ok. godz. 9:20 zwyżkował ponownie o 2,07 proc.

