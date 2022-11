Orlen inwestuje w biometan

– W naszej rozbudowanej strategii idziemy szerzej w kraj – powiedział podczas czwartkowej konferencji prezes spółki Daniel Obajtek.

Zapowiedział, że Orlen zamierza zainwestować m.in. w biometanownie, by zwiększyć w ten sposób bezpieczeństwo energetyczne kraju i uniezależnić się od dostaw z zewnątrz.

Biometan od Orlenu

Orlen ogłosił rozpoczęcie programu pilotażowego budowy biometanowni. Pierwszy zakład powstanie w miejscowości Głąbowo, w gminie Ryn. Inwestycja jest wykonana w 30 proc., do roku 2024 roku ma być skończona.

Jak informuje Daniel Obajtek, biometanownia ma produkować 7 mln biometanolu rocznie. Podstawowym produktem, jaki będzie wykorzystywany do produkcji, będą odpady rolnicze, jak np. kiszonki czy ferment, pozyskiwane od rolników lub przetwórni spożywczych.

– To jest dopiero początek, prowadzimy już rozmowy z innymi samorządami, dziś mamy na to potencjał – powiedział Obajtek. – To nie jest tylko dodatkowy filar dochodu, ale i wsparcie dla rolnictwa – dodał.

Biomasa i paliwa

Jak twierdzi prezes Orlenu Daniel Obajtek, inwestycje w biometanownie i biogazownie będą silnym wsparciem dla rolników, bo otworzą przed nimi „dodatkową linię biznesową”.

— Musimy wykorzystać ten potencjał rolniczy, by gwarantować nasze bezpieczeństwo, byśmy zdecydowanie większe ilości produkowali biometanu w Polsce, byśmy zasilali nasze sieci biometanem — stwierdził prezes PKN Orlen.

— Patrząc na cały proces inwestycyjny, nasza strategia nie może być oderwana od rozwoju naszego kraju gospodarczo. To jest tak duży koncern, że strategia koncernu i wydatki na inwestycje będą miały wpływ również na naszą gospodarkę. Dlatego zbudowaliśmy taki koncern — dodał.

