„Forbes”: Rosja wykłada na wojnę co najmniej 10 mld dolarów miesięcznie

Rosja wystrzeliła na Ukrainę ponad 4 tys. rakiet, a średnia cena jednego rosyjskiego pocisku wynosi trzy miliony dolarów – pisze Forbes. Do tego pensje żołnierzy i ich wyżywienie, paliwo do pojazdów, broń i odzież, odszkodowania wypłacane rodzinom zabitych żołnierzy i rannym w walce… „Forbes” szacuje, że prowadzenie wojny kosztuje Rosję co najmniej 10 mld dolarów miesięcznie.

9 miesięcy prowadzenia działań wojennych kosztowało Rosję 82 mld dolarów, co stanowi równowartość około jednej czwartej dochodów swojego zeszłorocznego budżetu.

Ursula von der Leyen zapowiedziała kolejne sankcje

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen poinformowała wczoraj, że na forum Unii Europejskiej trwają prace nad wprowadzeniem kolejnego, dziewiątego już pakietu sankcji skierowanych przeciwko rosyjskiej gospodarce. Zaznaczyła, że ma to na celu jeszcze mocniejsze ograniczenie możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie.

– Ciężko pracujemy, aby uderzyć w Rosję tak, jak najbardziej boli i aby jeszcze bardziej osłabić jej możliwość finansowania wojny przeciwko Ukrainie. Mogę dziś ogłosić, że pracujemy z pełną siłą nad ogłoszeniem dziewiątego pakietu sankcji. Jestem przekonana, że niedługo zatwierdzamy globalną cenę maksymalną na rosyjską ropę naftową – zapowiedziała Ursula Von der Leyen.

Czytaj też:

KE z dziewiątym pakietem sankcji przeciwko Rosji. „Przez Putina Ukraińcy zamarzają w ciemnościach”