Sytuacja w Niemczech daleka od krytycznej

Kurs EUR/USD zbliżył się do maksimum z 15 listopada i cały czas utrzymuje się powyżej 1,04. Poznaliśmy indeks Ifo oraz protokół z październikowego posiedzenia EBC. W Chinach rośnie liczba osób zakażonych na covid i osiąga rekordowe poziomy.

Z powodu braku danych z USA, większa uwaga skupiona jest na czołowej gospodarce europejskiej. Zaprezentowany wczoraj indeks Ifo, wskazuje, że firmy obserwują pewną poprawę otoczenia gospodarczego. W ostatnich tygodniach spadło ryzyko racjonowania gazu, a rząd Niemiec masowo zwiększył pakiety pomocowe.

Dodatkowo zmniejszyły się braki w zaopatrzeniu. Bieżąca sytuacja biznesowa lekko się pogorszyła do 93,1 pkt., jednak oczekiwania na najbliższe sześć miesięcy znacznie się poprawiły (z 75,9 do 80 pkt.).

W rezultacie, niezwykle duża rozbieżność pomiędzy dość solidną oceną obecnej sytuacji biznesowej a pesymistycznymi oczekiwaniami przedsiębiorców nieco się zmniejszyła. Główny wskaźnik klimatu biznesowego urósł do 86,3 pkt. Pomimo nadal prawdopodobnej recesji w Niemczech, w ostatnim czasie pojawiły się pewne oznaki złagodzenia, które przemawiają za tym, że nie dojdzie do załamania gospodarki jak w przypadku kryzysu finansowego w latach 2008 – 2009 czy jak po wybuchu pandemii.

Niemcy mają gaz

Magazyny gazu w Niemczech są wypełnione po brzegi, do tego dochodzą wysokie dostawy i znaczne oszczędności. Pogoda jak na razie jest sprzyjająca. To wszystko powoduje, że racjonowanie gazu jest obecnie mało prawdopodobne. Po drugie, pakiety pomocowe rządu federalnego są obecnie tak duże, że w ujęciu arytmetycznym w dużej mierze równoważą wzrost kosztów importu energii. To stabilizuje gospodarkę, choć duże wydatki obciążają budżet i przemawiają za większą inflacją w dłuższym terminie. Do tego należy dodać, że wyraźnie złagodniały „wąskie gardła” podażowe.

Podczas gdy w szczytowym momencie około 80 proc. niemieckich przedsiębiorstw produkcyjnych skarżyło się, że ich produkcja jest utrudniona przez brak materiałów wyjściowych, w listopadzie liczba ta spadła do 59,3 proc. – według Ifo. Relacja z październikowego posiedzenia Rady EBC potwierdza, że dalsze podwyżki stóp są prawdopodobne.

Co zrobi EBC

Jednocześnie nie otrzymaliśmy żadnych wskazówek co do tempa dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. EBC planuje nadal przeciwdziałać ryzyku rozchwiania długoterminowych oczekiwań inflacyjnych i ewentualnej spirali płacowo cenowej. Rada w szczególności zaniepokojona jest wskaźnikiem bazowym.

W protokole podkreślono, że ostatnie odczyty dynamiki wzrostu cen nie były uspakajające oraz to, że dane w dalszym ciągu kształtują się powyżej oczekiwań. Jeśli chodzi o grudniowe posiedzenie, Rada będzie miała do dyspozycji więcej informacji, co uznano za szczególnie cenne w świetle dużej zmienności rynkowej i niepewności, które charakteryzują obecne otoczenie. Nowe projekcje dostarczą więcej informacji w horyzoncie do 2025 roku.

COVID w Chinach

Dodatkowo pozwolą one ocenić, jak zwiększone ryzyko recesji, rozwój cen towarów i zacieśnienie warunków finansowych od czasu wrześniowego posiedzenia wpłyną na średnioterminowe perspektywy inflacyjne. W Europie dobre nastroje się utrzymują pomimo pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Chinach.

Oficjalne statystyki wykazały, że liczba nowych przypadków covid wzrosła w środę o ponad 30 000, przekraczając szczyt z kwietnia, kiedy to wybuchła epidemia w Szanghaju. Niektóre lokalne rządy powróciły do blokad. Taka sytuacja nastąpiła w Zhengzhou – gdzie znajdują się największe zakłady produkujące smartfony. Pekin buduje tymczasowe miejsca kwarantanny. Wzrosło bowiem zapotrzebowanie na przestrzeń do izolowania zainfekowanych osób. Optymistyczną wiadomością jest to, że pojawiają się doniesienia o większym wsparciu dla deweloperów w Państwie Środka. Niektóre z największych banków państwowych oferują nowe kredyty dla kilku dużych przedsiębiorstw budowlanych.

