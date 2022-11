Zerowy VAT na żywność zostaje. Będą też nowe mechanizmy antyinflacyjne

Żywność będzie objęta zerową stawką podatku VAT jeszcze przynajmniej do połowy przyszłego roku. O przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej w tym zakresie powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Przyznał, że walka z inflacją ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także społeczne. Mówił, że rząd, aby chronić obywateli przedstawił szereg rozwiązań osłonowych.

– Takim parasolem był m.in. zerowy VAT na żywność. Kontynuujemy to działanie co najmniej przez pierwsze dwa kwartały przyszłego roku. To ogromny koszt dla budżetu, chodzi o przynajmniej 8 miliardów złotych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Przedłużamy przedłużanie tarczy antyinflacyjnej jeśli chodzi o żywność. Jeszcze w tym tygodniu ukaże się w tej kwestii rozporządzenie Ministerstwa Finansów. Przedłuży to osłony dla Polaków w przypadku podstawowych produktów żywnościowych – potwierdziła szefowa resortu Magdalena Rzeczkowska. – Budżet, który będziemy realizować w 2023 roku, to budżet bezpieczeństwa. Chodzi nie tylko o wydatki na bezpieczeństwo socjalne, ale także na obronność i zwiększenia bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej – dodała.

Rząd chce oszczędzać

Szefowa resortu finansów powiedziała także, że Rada Ministrów przyjęła plan oszczędności, który ma objąć poszczególne ministerstwa.

– Poprosiłam ministrów o przygotowanie planu oszczędnościowego, aby w razie konieczności dodatkowe środki mogłyby uruchomione w obszarach kluczowych dla naszego bezpieczeństwa, czyli w kwestiach socjalnych, zbrojeniowych i energetycznych. Nie straszę i nie twierdzę, że będą one potrzebne, ale ważne, by być na to przygotowanym – dodała minister finansów.

