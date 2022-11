Oszczędności w ministerstwach. Wydatki mają spaść o 5 proc.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła plan oszczędności. Cięcia obejmą poszczególne ministerstwa.

– Poprosiłam ministrów o przygotowanie planu oszczędnościowego, aby w razie konieczności dodatkowe środki mogłyby uruchomione w obszarach kluczowych dla naszego bezpieczeństwa, czyli w kwestiach socjalnych, zbrojeniowych i energetycznych. Nie straszę i nie twierdzę, że będą one potrzebne, ale ważne, by być na to przygotowanym — poinformowała Rzeczkowska.

5 proc. cięcia

To, jak będą zorganizowane oszczędności, będzie zależało od każdego z ministerstw. Narzucona jest tylko wysokość oszczędności – wydatki mają być zmniejszone o 5 proc.

– Każdy z ministrów odpowiada za swoją część budżetową i nie jest kompetencją ani intencją ministra finansów wkraczanie w tę politykę, którą każdy resort prowadzi. Dlatego tutaj jest decyzja po stronie każdego konkretnego ministra, dysponenta każdej części budżetowej, aby racjonalnie te oszczędności zaplanować w takiej wysokości, jakiej powiedziałam, do wysokości 5 proc. wydatków – poinformowała minister Rzeczkowska.

Zerowy VAT na żywność

Podczas tej samej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zerowa stawka VAT na żywność zostaje przedłużona przynajmniej do połowy przyszłego roku. Przyznał, że walka z inflacją ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także społeczne. Mówił, że rząd, aby chronić obywateli, przedstawił szereg rozwiązań osłonowych.

– Takim parasolem był m.in. zerowy VAT na żywność. Kontynuujemy to działanie co najmniej przez pierwsze dwa kwartały przyszłego roku. To ogromny koszt dla budżetu, chodzi o przynajmniej 8 miliardów złotych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

