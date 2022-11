Dobre wieści z Eurostatu. Chodzi o inflację w całej strefie euro

Pozytywne dane inflacyjne płyną nie tylko z Polski, ale także ze strefy euro. Po Głównym Urzędzie Statystycznym swoje dane opublikował także unijny Eurostat. Inflacja HIPC w listopadzie 2022 roku spadła o 0,6 punktu procentowego w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca i wyniosła równo 10 proc.

Inflacja w strefie euro w dół

„Jeśli chodzi o główne składniki inflacji w strefie euro, oczekuje się, że w listopadzie najwyższy roczny wskaźnik będzie dotyczył energii (34,9 proc. w porównaniu z 41,5 proc w październiku), następnie żywność, alkohol i tytoń (13,6 proc, w porównaniu z 13,1 proc w październiku), towary przemysłowe nieenergetyczne (6,1 proc stabilnie w porównaniu z październikiem) oraz usługi (4,2 proc w porównaniu z 4,3 proc w październiku)” – czytamy w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 10,4 proc w ujęciu rocznym.

Największe powody do zadowolenia ma Hiszpania, gdzie inflacja spada czwarty miesiąc z rzędu. Tym razem z poziomu 7,3 proc. zmalała do 6,6 proc., co jednocześnie stanowi najniższy wynik w całej strefie euro.

Niezmiennie bardzo trudna sytuacja panuje w krajach bałtyckich, które wyjątkowo mocno odczuły efekty kryzysu energetycznego, który wywołała inwazja Władimira Putina na Ukrainę. W Estonii inflacja nieco spadła, ale nadal wynosi aż 21,4 proc. Identyczny wynik zanotowała w listopadzie Litwa, ale w tym kraju wiąże się to ze wzrostem wskaźnika o 0,3 punktu procentowego. Najwyższy wynik w całej strefie euro zanotowała ponownie Łotwa, gdzie ponownie wskaźnik HIPC wyniósł 21,7 proc.

Pełne dane o inflacji HICP za listopad opublikowane będą 16 grudnia br.

