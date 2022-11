Aramco przejmuje 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej. Umowa weszła w życie

PKN Orlen i Saudi Aramco sfinalizowały transakcję zbycia 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej. Był to warunek niezbędny do konsolidacji Orlenu i Lotosu, który został narzucony przez Komisję Europejską.

Podział Rafinerii Gdańskiej i innych spółek

„W ramach transakcji, ogłoszonej już w styczniu 2022 r., PKN ORLEN utrzymał 70 proc. udziału w rafinerii w Gdańsku o łącznych mocach przerobowych na poziomie 210 tys. baryłek dziennie, Aramco obejmie 30 proc. udziałów w rafinerii, 100 proc. biznesu hurtowego i 50 proc. udziałów w obszarze paliwa jet w BP Europa SE, operującego na 7 lotniskach w Polsce” – czytamy w komunikacie Orlenu.

– Zamknięcie transakcji z Aramco ma strategiczne znaczenie dla dalszego zapewnienia dostaw surowca nie tylko do Polski, ale całego regionu. Zbudowaliśmy największą grupę w Europie Środkowej, silną biznesowo w kilku różnych obszarach, co gwarantuje dalszy dynamiczny rozwój bieżącej działalności, ale też skuteczne wejście w nowe linie biznesowe. Oznacza to dla nas nowe możliwości wzrostu, które umożliwią dalszy rozwój w perspektywicznych obszarach, w tym produktach zapewniających wysoką marżę – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

– Zawarte transakcje cementują obecność Aramco na kluczowym rynku europejskim i zapewniają wyjątkową okazję do rozwoju nowych strumieni biznesowych liquid-to-chemicals, z zamiarem wzmocnienia naszej globalnej obecności w segmencie downstream i wsparcia dywersyfikacji naszego portfolio. Równocześnie dążymy do dalszego rozwoju naszego portfolio produktowego w ramach realizowanej obecnie przez nas strategii transformacji w segmencie downstream – mówi Mohammed Y. Al Qahtani, Senior Vice President odpowiedzialny za Downstream, Aramco.

