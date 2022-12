Właściciel KFC sprzedaje rosyjski biznes

AmRest, poprzez swoje spółki zależne AmRest Sp. z o.o. i AmRest Acquisition Limited, zawarł umowę sprzedaży udziałów z Almira OOO celem sprzedaży swojego biznesu restauracyjnego KFC w Rosji. Spółka oczekuje, że otrzyma w rezultacie transakcji co najmniej 100 mln euro.

To, czy transakcja ostatecznie dojdzie do skutku zależy teraz od zgody Yum! Brands inc., właściciela marki KFC, oraz rosyjskiego urzendu ochrony konkurencji.

„Na dziś i zgodnie z warunkami umowy sprzedaży udziałów AmRest oczekuje, że otrzyma w rezultacie transakcji kwotę w wysokości minimum 100 000 000 euro” – czytamy w komunikacie spółki.

Sprzedaż rosyjskiego KFC

Ostateczne warunki transakcji, które są uzależnione od pewnych czynników zewnętrznych, w tym kursu walutowego, zostaną zakomunikowane w przypadku finalizacji transakcji.

„Niemniej jednak AmRest szacuje, że po ujęciu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów biznesu rosyjskiego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2022 roku finalizacja transakcji nie powinna wymagać dalszych odpisów aktualizujących” – informuje spółka.

Biznes w Rosji

AmRest jest obecny w Rosji od 2007 roku. Spółka aktualnie prowadzi 215 restauracji KFC na tym rynku. Jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale siedziba firmy znajduje się w Hiszpanii. Najbardziej znane marki należące do firmy, to KFC, Pizza Hut i Starbucks. Jeszcze w marcu, czyli niecały miesiąc po rosyjskiej inwazji, spółka zdecydowała, że zamierza zawiesić działanie swoich sieci na terenie Rosji.

