Nowe cykliczne minima cen kontraktów na ropę naftową

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły wczoraj do najniższego poziomu od 2 tygodni (S&P 500 -1,44 proc., DJIA -1,03 proc.). Ponad tymi minimami utrzymywał się jeszcze Nasdaq Composite (-2 proc.).

Na giełdach Azji i Oceanii dziś również przeważała tendencja spadkowa. Najsilniej – o 3,22 proc. – spadł dziś Hang Seng. Niewielkie wzrosty notowały jedynie główne indeksy giełd na Filipinach i w Nowej Zelandii. Główne indeksy giełd w Europie notowały dziś rano przeważnie niewielkie zmiany (DAX -0,11 proc., CAC 40 +0,03 proc. ok. godz. 9:55).

Polska giełda

Podobnie było na GPW (WIG-20 -0,18 proc. ok. godz. 9:55). Dziś rano najwyższy poziom od roku zaliczyła rentowność chińskich obligacji skarbowych. Rentowność 10-latek rządu USA lekko dziś spadała utrzymując się w okolicach poziomu 3,5 proc. Rentowność polskich 10-latek, która w październiku przekroczyła na chwilę poziom 9 proc., a na początku grudnia spadła poniżej poziomu 6,4 proc., wynosiła dziś rano 6,572 proc.

Wczoraj do swych najniższych poziomów od przełomu grudnia i stycznia spadły ceny kontaktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE. Dziś rano na tych rynkach doszło do niewielkiego odreagowania cen w górę. Ceny kontraktów na gaz ziemny w USA (Henry Hub) na NYMEX-ie spadły wczoraj do najniższego poziomu od października, ale dziś rano odreagowywały ten spadek rosnąc ok. godz. 9:30 o niecałe 4 proc.

Kurs dolara

Kurs amerykańskiego dolara do japońskiego jena rósł dziś trzeci dzień z rzędu (+0,5 proc. ok. godz. 9:25). Dolar minimalnie umacniał się rano również w stosunku do euro (-0,06 proc. ok. godz. 9:25). Stabilny był dziś rano kurs polskiego złotego (EUR/PLN 0 proc., USD/PLN +0,05 proc. ok. godz. 9:25). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadł dziś rano do najniższego poziomu od tygodnia (-1,27 proc. ok. godz. 9:20).

BuzzFeed planuje zwolnienia. Pracę straci niemal 200 osób

Właściciel KFC sprzedaje rosyjski biznes