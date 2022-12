Złe wieści dla polskiej gospodarki. Niepokojąca prognoza

Analitycy agencji Fitch zmienili prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Uważają, że PKB urośnie w przyszłym roku o 1,1 proc., a nie, jak wcześniej o 1,5 proc.

Według analityków Fitch, inflacja spadnie w grudniu do 17,2 proc., a w przyszłym roku wyniesie już 10,4 proc. Agencja spodziewa się też, że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie do końca tego roku.

Jednocześnie agencja spodziewa się spowolnienia konsumpcji prywatnej do 0,2 proc. w 2023 z 3,6 proc. rok do roku w 2022 oraz spowolnienia inwestycji do 3,1 proc. z 4,8 proc. w ujęciu rocznym.

Pesymistyczne prognozy

Fitch jest kolejną agencją ratingową, która postanowiła obniżyć prognozę wzrostu PKB dla Polski. Pod koniec listopada analitycy agencji S&P Global Ratings zrewidowali swoją prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Przewidują, że zamiast zakładanego wcześniej wzrostu na poziomie 1,2 proc., będziemy mieli 0,9 proc.

Według najnowszej prognozy w 2024 roku ma nastąpić niewielkie odbicie, wzrost PKB ma wynieść 3,2 proc., z kolei w 2025 roku będzie to 2,8 proc. Analitycy nie spodziewają się też kolejnych podwyżek stóp proc. Przewidują natomiast, że w 2024 roku stopa referencyjna spadnie o 150 pkt bazowych, a w 2025 RPP obniży ją do poziomu 3,5 proc.

Gospodarka hamuje

Produkt Krajowy Brutto w III kw. 2022 r. wzrósł o 3,6 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 5,8 proc. rdr w II kw. 2022 r. – wynika z komunikatu GUS. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w II kw. wzrósł o 3,5 proc. rdr.

Inwestycje w III kw. wzrosły o 2,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 0,9 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 3,1 proc. rdr. – poinformował dziś GUS. Rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 4,5 proc. rdr, konsumpcji prywatnej o 2,4 proc. rdr i popytu krajowego o 3,1 proc. rdr.

