Stopy procentowe. Jest decyzja RPP

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów RPP utrzymała wysokość stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna wynosi obecnie 6,75 proc. Stopa lombardowa wynosi 7,25 proc., depozytowa 6,25 proc. redyskontowa weksli 6,80 proc., a dyskontowa 6,85 proc. w skali roku.

„Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Zaskoczenia nie ma

Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła ekonomistów swoją decyzją. Większość analityków spodziewała się, że stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie.

– Ostatnie wypowiedzi i komunikaty większości członków RPP dają jasno do zrozumienia, że intencją Rady jest kontynuacja strategii wyczekiwania (wait and see) i podejmowanie decyzji na podstawie stopniowo napływających danych. Ponadto, można przypuszczać, że gołębie nastawienie członków RPP wzmacniają dane o strukturze PKB za III kwartał, wskazujące na mocne hamowanie popytu konsumpcyjnego i inwestycji. Nasz bazowy scenariusz zakłada utrzymanie się stóp procentowych na poziomie 6,75 proc. do końca 2023 roku, a na pierwsze obniżki stóp procentowych naszym zdaniem Rada może zdecydować się najwcześniej w 2024 roku – prognozowali analitycy banku CitiHandlowy.

Podniesienia stóp procentowych nie spodziewał się też prof. Marian Noga, były członek RPP.

– Sensacji nie będzie. Stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie – mówił w rozmowie z Wprost.pl prof. Noga.

Walka z inflacją

Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, inflacja w Polsce zaczyna nieco spadać. W listopadzie, według szybkiego szacunku, była na poziomie 17,4 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej wynosiła 17,9 proc.

Przypomnijmy, że analiza RPP, która została opublikowana po ostatnim posiedzeniu wskazuje, że roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 14,4 – 14,5 proc. w 2022 roku, 11,1 – 15,3 proc. w 2023 roku, 4,1 – 7,6 proc. w 2024 roku, oraz 2,1 – 4,9 proc. w 2025 roku. Tym samym bank centralny przewiduje powrót do założonego na poziomie 2,5 proc. celu inflacyjnego dopiero w 2025 roku.

