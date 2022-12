Tuzy Biznesu „Wprost” rozdane

Tuzy Biznesy „Wprost” to wyróżnienia dla osób i firm, które stawiają sobie i realizują ambitne cele, są liderami i wytyczają nowe ścieżki rozwoju w swoich dziedzinach.

Prezes Dekady

W kategorii Prezes Dekady nagrodą wyróżniono Rafała Michalskiego, prezesa Blachotrapez. Rafał Michalski to człowiek, który stoi za międzynarodowym sukcesem firmy. Dzięki jego strategicznym decyzjom Grupa zanotowała dynamiczny wzrost oraz imponujące wyniki finansowe ponad 1 mld przychodu.

– Jest to człowiek, który zasłużył na tę nagrodę. Nie tylko stoi na czele, zarządza firmą, ale i dzieli się wiedzą – powiedział Mateusz Małek, dyrektor ds. marketingu, który odebrał nagrodę w imieniu prezesa.

Drugą nagrodę w tej kategorii przyznano Władysławowi Grochowskiemu, prezesowi grupy Arche. Przez lata kolekcjonuje zabytkowe budynki i je rewitalizuje. Do największych sukcesów inwestycyjnych z pewnością należą Dwór Uphegna w Gdańsku, Cukrownia Żnin, Zamek Janów Podlaski, Pałac i Folwark Łochów. W kwietniu 2014 roku wraz z żoną Leną, założył Fundację Leny Grochowskiej, która zatrudnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

– Dziękuję za nagrodę w imieniu prezesa, ale też w imieniu firmy, bo to jest nasz skarb. Jego obecność napędza nas wszystkich – powiedział członek zarządu Arche Paweł Grochowski, odbierając nagrodę w imieniu prezesa.

Lider Dekady

W kategorii Lider Dekady nagrodzona została Beata Drzazga, założycielka firmy Betamed, największej w Polsce firmy oferującej w usługi medyczne z zakresu opieki długoterminowej.

– Bardzo dziękuję, jestem dumna z tej nagrody. Cieszę się, że mam tytuł wizjonera. Zawsze chciałam, żeby moja firma była czymś innym, żeby moja klinika była piękna, żeby moi ludzie mieli empatię – powiedziała, odbierając nagrodę.

Lider Zmian

W tej kategorii nagrodę otrzymał Rafał Grądzki, prezes Elport Polska, firmy, zajmującej się wytwarzaniem ładowarek do samochodów elektrycznych.

– Podejście do elektromobilności i nowych technologii w ogóle jest bardzo trudne, bo na początku nikt w nie nie wierzy i wszystkich trzeba przekonywać. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi, który jest tu ze mną i na którym mogę polegać. Samemu nic się nie zrobi, zawsze potrzebni są ludzie – powiedział odbierając nagrodę.

Najlepsza Inwestycja

Nagroda w tej kategorii powędrowała do Lux Residence. To inwestycja wyjątkowa w strukturze historycznej zabudowy gdzie nowe musi okazać najwyższy szacunek staremu. Unikatowość LIBRA RESIDENCE to wypadowa atrybutów nowoczesnej, luksusowej rezydencji, szacunku do architektonicznej tradycji miejsca i sznytu.

– Bardzo dziękuję kapitule za przyznaniu tej wyjątkowej nagrody. Warto było przez pięć lat pracować, żeby stanąć w tym miejscu. W listopadzie zgłosiło się do nad ponad 500 osób, które chciały kupić naszą inwestycję, a w grudniu pojawili się już pierwsi mieszkańcy – powiedział Jacek Piotr Kacprzyk odpowiedzialny za sprzedaż inwestycji

Mecenas Kultury

W tej kategorii nagrodę przyznano Wydawnictwu Skarpa Warszawska, które Od 10 lat skutecznie promuje polską i zagraniczną literaturę popularną sprzedając ponad milion książek rocznie.

– Mieliśmy wizję przełamania dominacji autorów anglojęzycznych na polskim rynku książki. I nam się udało, stworzyliśmy jedną z największych grup wydawniczych i zarobić, co nie jest proste, na polskiej kulturze – powiedział Rafał Bielski, założyciel wydawnictwa.

Odkrycie Roku

Nagrodę w tej kategorii otrzymała kancelaria Pilawska Zaorski Adwokaci. Jedną z głównych specjalizacji kancelarii jest reprezentowanie interesów Frankowiczów i Złotówkowiczów w polskich sądach. Adwokaci kancelarii z sukcesami prowadzą blisko 300 postępowań.

– Dziękujemy za docenienie naszego, trochę innego podejścia do prawa. Nie widzimy spraw, nieruchomości i firm, a o ludzi – powiedział odbierając nagrodę Andrzej Zaorski, partner w kancelarii.

Ambasador Sportu

W kategorii Ambasador Sportu nagrodą uhonorowano firmę Blachotrapez. Jako prywatny inwestor firma wspiera inicjatywy i dyscypliny sportowe na wielu poziomach.

– Jesteśmy blisko sportu, staramy się wspierać tych, którzy ciężko pracują każdego dnia na to, aby osiągnąć sukces – powiedział Mateusz Małek, Dyrektor ds. Marketingu i PR Grupy Blachotrapez.

Drugie wyróżnienie powędrowało do firmy Tiens, która dostarcza zdrowe i przebadane suplementy sportowcom zarówno tym początkującym, jak i utytułowanym mistrzom, dając im możliwość budowania siły i wytrzymałości organizmu w naturalny i zdrowy sposób.

– Bardzo dziękujemy za to, że możemy tutaj być. Ta nagroda wpisuje się w profil naszych działalności, cieszymy się, że świadomość Polaków rośnie, wszyscy chcą być zdrowi, weseli i szczęśliwi – powiedział Albert Liśkiewicz, dyrektor generalny firmy.

Nagrody Specjalne

Kapituła zdecydowała się na przyznanie dwóch nagród specjalnych. Pierwszą, za wkład w rozwój transportu publicznego, otrzymał Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich.

– Chciałbym pogratulować wszystkim dziś nagrodzonym, a szanownej kapitule chciałbym pogratulować znakomitych wyborów. Spółka, którą mam zaszczyt kierować, działa od zaledwie dziesięciu lat. Każda nagroda, którą dostaję ja, czy Koleje Śląskie, to nie jest moja nagroda, ale wszystkich pracowników – powiedział, odbierając nagrodę.

Drugą nagrodę specjalną, za stosowanie innowacyjnych technik w stomatologii, otrzymała dr Monika Pordes, założycielka Implant Dental Clinic.

– Dziękuję za to wyróżnienie. Jestem niezwykle zaszczycona, gratuluję wszystkim moim poprzednikom. Dziękuję też wszystkim moim pracownikom i tym, którzy wspierają mnie na co dzień. Celem i misją kliniki jest poprawa jakości życia jak największej liczby ludzi na świecie. Żeby mogli się uśmiechać, bo uśmiech jest drzwiami do sukcesu – powiedziała.