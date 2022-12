Nowy pakiet sankcji wobec Rosji. Mateusz Morawiecki poinformował o szczegółach

W czwartek 15 grudnia przed godz. 22:30 rozpoczęła się konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego. Premier polskiego rządu omówił ustalenia, które zapadły na posiedzeniu Rady Europejskiej. – Po dwóch dniach negocjacji jesteśmy w punkcie, w którym sankcje są do końca uzgodnione i to są sankcje, które po raz kolejny pokazują, że jesteśmy bardzo wiarygodni z jednej strony, a po drugie: utrzymaliśmy jedność pomiędzy państwami członkowskimi. To jest przecież bardzo ważne, bo widać wyraźnie, że Rosja gra na zmęczenie UE, Rosja gra na rozszczepienie nas, na podział wewnątrz UE. Nie dopuściliśmy do tego podziału – powiedział szef polskiego rządu.

– Wreszcie również negocjowaliśmy to wszystko, co wiązało się z podatkami dla korporacji międzynarodowych. I ta konstrukcja podatku, która została wynegocjowana, jest dla Polski dobra, jest dla Polski korzystna – dodał polityk.

Kolejny pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Co zawiera?

Mateusz Morawiecki poinformował także, że na wniosek Polski i Litwy zgłoszony został postulat, aby sankcje na Rosję były rozpatrywane w cyklu 12-miesięcznym. – A więc, żeby nie trzeba było co sześć miesięcy wracać do sankcji, tylko raz na rok. To jest oczywiście mocniejsze, to jest wzmocnienie całego tego procesu sankcji. Uzgodniliśmy, że na kolejnej Radzie Europejskiej wrócimy do tego – stwierdził szef polskiego rządu.

Premier poinformował, że dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji składa się z sankcji indywidualnych, które objęły blisko 200 osób z „wierchuszki, elity rosyjskiej” oraz sankcji gospodarczych. – To kolejny ważny krok w celu osłabienia siły Rosji. Tak trzeba powiedzieć – podkreślił Mateusz Morawiecki. – Sankcje gospodarcze rozszerzają listę produktów podwójnego zastosowania objętych wzmocnioną kontrolą eksportu. To bardzo ważne, każdy, kto zna charakterystykę gospodarki rosyjskiej, wie, jak bardzo zależało im, by taka sankcja nie pojawiła się w tym pakiecie. Także rozszerzono listę produktów, których eksport do Rosji jest zakazany – wyliczał premier. – Wprowadziliśmy również zakaz inwestycji w sektor wydobywczy w Rosji – dodał Mateusz Morawiecki.

