Będzie dłuższy urlop ojcowski. Maląg: Proces ruszy na początku roku

Młodzi ojcowie już niedługo będą mogli liczyć na dłuższy urlop. Polska musi się dostosować do ważnej unijnej dyrektywy z 2019 roku.

Urlop ojcowski będzie dłuższy

O sprawie przypomniała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu wskazała, że jest to jeden z priorytetów na początek przyszłego roku.

Ważne jest też, aby powiedzieć o wdrażaniu dyrektywy o łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Jest to urlop ojcowski dziewięciotygodniowy i niepodzielny. To podniesienie roli ojca w obowiązkach domowych i procesie wychowania ojca. To będą kolejne zmiany, których proces wdrażania ruszy na początku przyszłego roku – powiedziała w Gościu Wiadomości na antenie TVP Info minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Unijna dyrektywa work-life balance

Dyrektywa, o której wspomniała szefowa resortu to tak zwana Dyrektywa work-life balance, a dokładniej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. Jej głównym założeniem jest doprowadzenie do równości praw kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Jednym z elementów rozwiązania jest właśnie dłuższy urlop wychowawczy dla ojców. Daje on szansę na większe zaangażowanie się zawodowe matki dziecka i szybszy powrót do pracy po porodzie.

Dyrektywa zwraca dużo uwagi na problemy młodych matek wracających z urlopów macierzyńskich na rynek pracy. Jednocześnie celem dokumentu jest zachęcenie ojców do większego uczestnictwa w procesie wychowywania dzieci, a także wspierania swoich partnerek. Poza zmianami w urlopach opiekuńczych dyrektywa ma także wymusić bardziej elastyczne podejście pracodawców do pracowników, którym urodzi się dziecko.



