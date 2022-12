Uspokojenie na rynkach. Spadek wyhamował

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadały od wtorku osiągając najniższe poziomu od miesiąc, ale wczoraj ten spadek został zahamowany (S&P 500 +0,1 proc., DJIA +0,28 proc., Nasdaq Composite +0,01 proc.). Dziś rano w Azji brak było dominującej tendencji na rynkach akcji. Najsilniejszy wzrost – o 1,3 proc. – notował australijski All Ordinaries, najsilniej – o 1,14 proc. – notował indyjski SENSEX 30.

Dziś rano ok. godz. 9:40 kontrakty na S&P 500 rosły o 0,29 proc. Na początku środowej sesji na europejskich rynków akcji lekko przeważała tendencja zwyżkowa (DAX +0,49 proc., CAC 40 +0,56 proc. ok. godz. 9:45). Swój kolejny rekord ustanowił dziś turecki XU100. Najniżej od października był dziś rano rosyjski RTS.

WIG-20 spadał dziś ok. godz. 9:45 o 0,49 proc. Wśród składników sWIG-u 80 swój najwyższy od roku poziom osiągnął kurs akcji spółki AC. Po wczorajszej decyzji banku centralnego Japonii rentowność japońskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła dziś do najwyższego poziomu od 2015 roku (0,472 proc.).

Obligacje

Rentowność amerykańskich 10-latek utrzymywała się dziś rano na najwyższym poziomie od końca listopada. Lekko spadała natomiast dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu (6,736 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny (Henry Hub) na NYMEX-ie spadła wczoraj do najniższego poziomu od 2 miesięcy, ale dziś rano odbijała się w górę o ponad 4 proc.

Kontrakty na gaz

Ceny kontraktów na gaz ziemny w Europie spadły wczoraj do najniższego poziomu od czerwca-lipca. Kurs USD/JPY spadł wczoraj po najsilniejszy dziennym spadku od 2016 roku (-3,75 proc.) do najniższego poziomu od początku sierpnia pozostawał dziś rano w okolicach poziomu wczorajszego zamknięcia (+0,07 proc. ok. godz. 9:25). Równie niewielka była dziś rano zmiana kursu EUR/USD (-0,02 proc.).

Podobnie niewielkie zmiany kursu notował dziś rano polski złoty (EUR/PLN -0,07 proc., USD/PLN -0,05 proc. ok. godz. 9:25). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara lekko dziś spadał (-0,33 proc. ok. godz. 9:20) utrzymując się poniżej poziomu 17000 USD.

