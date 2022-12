Koniec kryzysu? Amerykańska gospodarka przyspiesza mocniej, niż sądzono

Amerykańska gospodarka reaguje na międzynarodowe zamieszanie w sposób spokojniejszy, niż zakładali analitycy. Jak podał Departament Handlu, wzrost PKB przerósł oczekiwania rynkowe.

Amerykański PKB w górę

Jak wynika z danych amerykańskiego Departamentu Handlu, Produkt Krajowy Brutto za trzeci kwartał wzrósł w USA o 3,2 proc. Konsensus rynkowy zakładał, że wzrost wyniesie tylko 2,9 proc. Wyniki zaskoczyły więc większość ekonomistów

Wynik jest też znacznie lepszy od danych opublikowanych za drugi kwartał. Wtedy PKB spadł o 0,6 proc.

Jak wynika z raportu Refinitiv, za większy od zakładanego wzrost gospodarczy odpowiadają głównie dwa czynniki. Po pierwsze, mimo wysokiej inflacji Amerykanie nadal nie rezygnują z zakupów. To właśnie sprzedaż konsumencka stanowi jeden z motorów napędowych gospodarki i odpowiada za dwie trzecie całej aktywności gospodarczej. Drugim z nich jest eksport towarów, który okazał się wyższy od zakładanego.

Podniesienie stóp procentowych nie schłodziło rynku

Ekonomiści są zaskoczeni tak dużym udziałem sprzedaży konsumenckiej w przyroście PKB, gdyż zakładali, że decyzje Rezerwy Federalnej o podniesieniu stóp procentowych wpłyną na rynek w dużo większym stopniu. Spodziewano się, że mocno schłodzi to tendencje obywateli do wydawania pieniędzy i zaciągania kredytów.

Co ważne, inwestować nie przestały także przedsiębiorstwa, o co obawiano się najbardziej. Zdecydowane działania Fedu i spowalniająca inflacja pokazały inwestorom, że kryzys może być dużo lżejszy od prognozowanego. Nie ma także szoku na rynku pracy. Co prawda poziom rejestrowanych bezrobotnych nieco wzrósł, ale dotyczy to tylko niektórych branż, szczególnie technologicznej.



