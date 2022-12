Ceny najmu oszalały. Powód ogromnych wzrostów jest dość prosty

Jeśli ktoś obecnie planuje wynajem nowego mieszkania, to czeka go poważny szok. Ceny, w porównaniu do tych, które pamięta z poprzedniej umowym, mogą być o wiele wyższe nawet przy podobnym metrażu i standardzie.

Rynek nieruchomości w kryzysie

Sytuacja na rynku nieruchomości powoli staje się bardzo trudna. Deweloperzy nie decydują się na budowę nowych mieszkań, a obywateli przestało być stać na kredyty. Bardzo wysoka inflacja, a co za tym idzie stopy procentowe podniesione do poziomu 6,75 proc., sprawiły, że zdolność kredytowa obywateli znacząco zmalała, a banki stały się dużo bardziej ostrożne w kwestii przyznawania pożyczek. Jednocześnie ceny mieszkań wcale nie zmalały. Pomysł kupna swoich czterech kątów wiele osób z konieczności odłożyło więc na przyszłość.

Spowodowało to ożywienie na rynku wynajmu. Osoby, które pomyślały, że wysokie ceny mieszkań i trudność z zaciągnięciem kredytu przeczekają w wynajmowanym mieszkaniu, mogą przeżyć duży szok.

Mieszkanie na wynajem. Ceny mogą zaskoczyć

Na rynku wynajmu również nastąpiły w ostatnim czasie duże zmiany, które zdecydowanie nie spodobają się osobom, które szukają mieszkania na wynajem. Jak wynika z najnowszych danych, ceny w trzecim kwartale poszybowały.

„Według danych Otodom w trzecim kwartale 2022 r. średnio o 32,2 proc. wzrosły czynsze najmu mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 40 do 60 m kw. Stawki najmu Warszawie (XI 2021 do XI 2022) wzrosły o 21 proc., we Wrocławiu było to 32 proc., w Krakowie 40 proc., w Łodzi 41 proc., a w Rzeszowie aż 43 proc.!” – czytamy na Twitterze Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Serwis otodom.pl jest jedną z najpopularniejszych platform do poszukiwania ogłoszeń, stąd jego dane mogą stanowić wiarygodną bazę porównawczą.

Skąd tak wysokie ceny?

Powodem tak dużych wzrostów cen w trzecim kwartale roku nie jest jednak wyłącznie wszechogarniająca drożyna. Na ważny szczegół zwrócił uwagę szef PZFD w wywiadzie z PAP. – Wysokie ceny najmu wynikają z braku mieszkań do wynajęcia i potrzebujemy pilnie je wybudować – stwierdził Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Fundusz kupił na wynajem 3 bloki. Takich sytuacji będzie coraz więcej

