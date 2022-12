Były rzecznik prezydenta w zarządzie państwowej spółki

Jak podaje w komunikacie spółka, Błażej Spychalski i Andrzej Kensbok zostali w piątek powołani na członków zarządu Gaz System. Powierzono im funkcje wiceprezesów. Marcin Kapkowski oraz Krzysztof Jackowski zostali odwołani ze składu zarządu Gaz-Systemu z dniem 31 grudnia 2022 r.

Transfer z KGHM

Andrzej Kensbok od marca 2021 do grudnia 2022 roku pełnił funkcję wiceprezesa do spraw finansowych w spółce KGHM Polska Miedź. Był z nią związany także w latach 2019-2020 jako dyrektor naczelny ds. projektów strategicznych oraz President & CEO w KGHM INTERNATIONAL LTD w Kanadzie.

W latach 2020 – 2021 zajmował stanowisko prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wcześniej przez dwa lata był wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Od 2018 roku jest także przewodniczącym rady nadzorczej PKP.

Były rzecznik prezydenta

Powołany na stanowisko wiceprezesa Gaz-System Błażej Spychalski przez trzy lata, w latach 2018-2021, zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Rzecznika Prasowego Prezydenta RP.

Po rezygnacji ze stanowiska został doradcą zarządu koncernu naftowego PKN Orlen. W latach 2014-2018 był prezesem Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim i prezesem Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 2010-2012 zasiadał jako radny w sejmiku województwa wielkopolskiego, a w latach 2014-2018 w sejmiku województwa łódzkiego.

Jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył też studia Executive MBA w Cullegium Humanum.

