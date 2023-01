Zaczyna się posiedzenie RPP. Wzrosną stopy procentowe?

We wtorek rozpocznie się styczniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Po raz pierwszy od prawie 3 lat Rada spotka się na dwudniowym posiedzeniu.

Decyzję o tym, czy cykl podwyżek stóp procentowych, który ma wyhamować gwałtowny wzrost inflacji w Polsce, Rada Polityki Pieniężnej podejmie i ogłosi w środę.

Podwyżki stóp procentowych

Przypomnijmy, cykl podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego rozpoczął się w październiku 2021 roku i trwał przez 11 miesięcy, windując raty kredytów i pożyczek.

W ciągu roku główna, referencyjna stopa procentowa była podnoszona 11-krotnie i wzrosła z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. Jesienią 2022 roku Rada zadecydowała o zahamowaniu podwyżek, choć nie brakuje głosów, że nie jest to permanentne zakończenie podwyżek, gdyż wciąż pozostaje pewne pole do popisu, które może przyczynić się do obniżenia inflacji.

Niespodzianki nie będzie

Analitycy bankowi spodziewają się, że wysokość stóp proc. zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że styczniowe posiedzenie RPP odbywa się jeszcze zanim Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane dotyczące grudniowej inflacji.

„Grudniowa, trzecia z rzędu decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, była zgodna z deklarowaną w wypowiedziach publicznych przez prezesa NBP i niektórych członków Rady niechęcią do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej mimo uporczywie wysokiej inflacji i niskiego prawdopodobieństwa powrotu inflacji do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej” – napisali ekonomiści w komentarzu.

Również ekonomiści ING Banku Śląskiego są zdania, że Rada pozostawi stopy bez zmian. „Wydłużająca się 'pauza' w cyklu podwyżek sugeruje, że został on de-facto zakończony. RPP jest przygotowana na dalszy wzrost inflacji w styczniu i lutym 2023, a kluczowymi z punktu widzenia perspektyw polityki pieniężnej są tempo dezinfalcji od marca tego roku oraz kształtowanie się kursu PLN” – czytamy w poniedziałkowym komentarzu.

Czytaj też:

Czego najbardziej boją się Polacy w 2023 roku? Lista może zaskoczyćCzytaj też:

Premier odpowiada internautom ws. inflacji: Morawiecki nie jest jasnowidzem, ale…