Były szef PGNiG: Sprawą powinien się zająć UOKiK

Tuż przed powrotem stawki VAT na paliwa do 23 proc. koncern obniżył ceny hurtowe paliw. Dzięki temu po 1 stycznia na stacjach udało się utrzymać ceny paliw na poziomie sprzed podwyżki stawki podatku.

„Okazuje się, że ceny hurtowe paliw zostały obniżone na przełomie roku przez obie firmy quasi konkurujące ze sobą, to znaczy Saudi Aramco w stacjach Lotosu i Orlen zrobiły to samo” – powiedział Woźniak. „To z daleka pachnie zmową cenową i sprawą powinien się zająć UOKiK”.

Orlen zawyżał ceny?

Zdaniem byłego prezesa PGNiG. Orlen sztucznie zawyżał ceny i podnosił swoją marżę od połowy zaszłego roku, bo wtedy surowa ropa naftowa na światowych rynkach zaczęła tanieć. Zakłada też, że okres zrównania cen na stacjach z tymi sprzed podwyżki VAT nie potrwa długo.

– Ja się spodziewam bardzo rychłej podwyżki. Zastanawiam się, czy ten okres tańszego paliwa potrwa co najmniej tyle, il ten, w którym dopłacaliśmy do niebotycznej marży – powiedział.

VAT na paliwa

Wraz z początkiem 2023 roku przestała obowiązywać obniżka stawki VAT na paliwa. Od 1 stycznia br. zamiast 8 proc. podatek znów wynosi 23 proc. Ma to związek z zakończeniem obowiązywania tzw. tarczy antyinflacyjnej (funkcjonowała do końca ubiegłego roku), która miała łagodzić skutki rekordowej inflacji. Niższy VAT na paliwa obowiązywał od 1 lutego 2022 roku.

Zmiana podatku VAT zaczęła obowiązywać, ale ceny paliw na stacjach nie zmieniły się, choć jak wynikało z wyliczeń wzrost cen powinien wynosić ok. 1 zł. Nie zaskakuje to Piotra Kuczyńskiego, analityka Domu Inwestycyjnego Xelion.

– Spodziewałem się tego od co najmniej kilku tygodni. Cena ropy liczona w złotych spadła od października o 25-30 proc., zaś cena na stacjach prawie się nie zmieniła. Widać było, że utrzymywane są wysokie marże po to, by właśnie 1 stycznia te ceny pozostały niezmienione. I tak też się stało, to było świadome działanie – wyjaśnia w rozmowie z Wprost.

