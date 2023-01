Horała podaje kwoty. Chodzi o wywłaszczenia pod CPK

Jak mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Marcin Horała, Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, na razie pod budowę megalotniska i inwestycji mu towarzyszących wykupiono 10 proc. gruntów. Jego zdaniem, to dużo.

– Dla każdej innej inwestycji ruchu lotniczego na tym etapie inwestycji byłoby to 0 proc. gruntów. Do tej pory, poza CPK, nie prowadzono programu dobrowolnego nabycia – powiedział Horała.

Dobrowolne nabycie

Taki program, jak twierdzi pełnomocnik rządu do spraw CPK, jest korzystny dla osób sprzedających swoje grunty pod inwestycję. Znacznie korzystniejszy niż wywłaszczenia.

– To dobrowolna umowa kupno-sprzedaż. Tu możemy dać dużo więcej. W bardzo rzadkim przypadku może to być 200 proc. w stosunku do wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli Sejm odrzuci weto Senatu i przyjmie nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, to wejdzie w życie przepis, zgodnie z którym, gdy zakończy się program dobrowolnych nabyć i będą wywłaszczenia na inwestycję celu publicznego, to będzie płacone 120 proc. od wartości gruntów i 140 proc. od wartości budynku – powiedział Horała.

Centralny Port Komunikacyjny

Na megalotnisku w Baranowie pierwsze samoloty mają wylądować w 2028 roku. Umowy z wykonawcami, podpisane w 2022 roku opiewają na kwotę prawie 10 mln złotych.

Prace budowlane w Baranowie mają się rozpocząć w połowie przyszłego roku. W pierwszej kolejności (w styczniu lub lutym) rozpoczną się prace w Łodzi, na budowie tunelu Kolei Dużych Prędkości.

Za projekt terminalu lotniska będzie odpowiadało konsorcjum, na którego czele stanie światowej sławy pracownia architektoniczna Foster + Partners. Odpowiada ona m.in. za projekt najwyższego budynku Unii Europejskiej, który stanął w Warszawie, czyli Varso Tower.

