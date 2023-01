Cena kontraktów na gaz ziemny w USA poniżej 4 USD

Wczorajsza sesja na rynku akcji w USA zakończyła się spadkami (S&P 500 –0,4 proc., DJIA –0,03 proc., Nasdaq Composite –0,76 proc.). Na giełdach Azji i Oceanii japoński Nikkei 225 testował dziś rano swe minima z maja, czerwca i października (-1,45 proc.).

Hang Seng wzrósł dziś rano o 3,22 proc. do najwyższego poziomu od lipca. Na początku środowej sesji na europejskich rynkach akcji dominowały wzrosty (DAX +1,19 proc., CAC 40 +1,31 proc. ok. godz. 9:50). WIG-20 osiągnął dziś rano najwyższy poziom od 7 miesięcy (+0,78 proc. ok. godz. 9:50).

Zwyżkowały również pozostałe główne indeksy GPW. Wśród składników mWIG-u 40 najwyżej od 2014 roku była cena akcji Banku Handlowego. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe przynajmniej roczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek AB PL, Acautogaz, Votum oraz Alumetal.

Spadały dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w krajach rozwiniętych. Rentowność polskich 10-latek zbliżała się do swoich minimów sprzed miesiąca osiągając poziom 6,364 proc.).

Cena kontraktów na węgiel kamienny w Rotterdamie spadła wczoraj o 18,06 proc. Ceny kontraktów na gaz ziemny w Europie spadły wczoraj do najniższych poziomów od wielu miesięcy (w Holandii od lutego 2022, w Wielkiej Brytanii od czerwca ub.r.). Dziś rano cena kontraktów na amerykański gaz ziemny (Henry Hub) utrzymywała się poniżej – najniższego od lutego 2022 – poziomu 4 USD/mmBtu.

Drożały dziś rano metale szlachetne (złoto +1,13 proc., srebro +1,08 proc., platyna +1,43 proc., pallad +2,1 proc. ok. godz. 9:40). Kurs USD/JPY atakował dziś z góry poziom 130 JPY (-0,73 proc. ok. godz. 9:30), ale pozostawał powyżej poziomu wczorajszego wewnątrzsesyjnego 7-miesięcznego minimum. Wczorajsze straty, które sprowadziły go do najniższego od 3 tygodni poziomu, odrabiał dziś kurs EUR/USD (+0,73 proc. ok. godz. 9:35).

Polski złoty umacniał się dziś rano względem amerykańskiego dolara i był stabilny względem euro (USD/PLN -0,63 proc., EUR/PLN +0,06 proc. ok. godz. 9:35). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wzrósł dziś do najwyższego poziomu od ponad tygodnia (+1,01 proc. ok. godz. 9:30), ale nadal pozostawał poniżej poziomu 17000 USD.

