RPP tłumaczy swoją decyzję dot. stóp procentowych. „Możliwe zmniejszanie się presji kosztowej”

Rada Polityki Pieniężnej zakończyła pierwsze w 2023 roku, dwudniowe posiedzenie decyzyjne. 4 stycznia poznaliśmy decyzję, która ma kluczowe znaczenie dla kredytobiorców, ale nie tylko.

Stopy procentowe bez zmian, ale inflacja nie hamuje

W oświadczeniu po dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej czytamy m.in., że jednym z głównych problemów gospodarki jest wysoka inflacja.

„Inflacja nadal kształtuje się jednak na wysokim poziomie, co jest w znacznej mierze związane z przenoszeniem wzrostu kosztów na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii, a ponadto – wraz z utrzymującymi się efektami wcześniejszych zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw – zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co w warunkach wciąż relatywnie wysokiego popytu skłaniało firmy do podnoszenia cen i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej” – czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP.

Presja kosztowa spada

Rada wskazuje jednak także na pozytywne sygnały z rynku, które stanowiły podstawy do utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

„W dalszym ciągu ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływała natomiast tzw. tarcza antyinflacyjna. Jednocześnie w ostatnich miesiącach obniżała się inflacja PPI, sygnalizując możliwe zmniejszanie się presji kosztowej oddziałującej na ceny konsumpcyjne” – czytamy dalej.

Rada powtórzyła, że w jej ocenie spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców.

„Osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki” – czytamy dalej.

Koniec cyklu podwyżek? Rada jest ostrożna

Władze monetarne podtrzymały też, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.

„NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego” – napisano dalej w komunikacie, podtrzymując stanowisko z poprzedniego miesiąca.

RPP utrzymała dziś stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc., zgodnie z oczekiwaniami. Rada podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., a następnie podnosiła je przez 10 kolejnych miesięcy, do września 2022 r. Łącznie podstawowa stopa referencyjna wzrosła w tym okresie z 0,1 do 6,75 proc. Na kolejnych posiedzeniach RPP decydowała o pozostawieniu poziomu stóp procentowych bez zmian.

