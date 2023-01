Bon turystyczny. Wciąż nie wszyscy skorzystali z pieniędzy

Podczas wtorkowej konferencji wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy przypomniał, że pula pieniędzy, która trafiła do Polaków w formie bonu turystycznego to 4 mld złotych. Do tej pory do przedsiębiorców trafiło ok. 3 mld, bo nie wszystkie bony zostały w pełni wykorzystane. W tej chwili liczba ta sięga 86 proc.

– Mamy taką sytuację, że mamy część aktywowanych i niewykorzystanych w pełni bonów. Jeśli ktoś otrzymał bon na kwotę 500 złotych i wykorzystał z niego 200 złotych, to sami zastanawiamy się, jak do takiej osoby dotrzeć i namówić na dalsze 300 złotych. Bo to nie jest osoba, która nie wie, lub nie potrafi wykorzystać bonu.

W zeszłym roku ministerstwo prowadziło szeroką akcję wysyłania SMSów przypominających osobom, które nie wykorzystały bonu, że mają jeszcze pieniądze.

– To przyniosło efekt, bo to wykorzystanie się zwiększyło. My się nie spodziewamy, że wykorzystane zostanie 100 proc., bo w takim dużym programie to jest niemożliwe. W międzyczasie, pomiędzy rozpoczęciem programu a momentem, w którym jesteśmy, część dzieci stała się dorosłymi. Ci, którzy nie wykorzystali bonu, już z niego nie skorzystają. Liczymy teraz jeszcze na ferie, pewien drobny rzut będzie jeszcze w marcu.

Ministerstwo przypomina, że 31 marca nie jest datą, do której wyjazd opłacony bonem musi się odbyć. To data płatności za usługę, która może być realizowana w późniejszym czasie.

Rekordowe pieniądze na turystykę

Podczas wtorkowej konferencji resort poinformował też o rekordowej puli środków, jaka ma zostać przekazana na rozwój turystyki w 2023 roku.

— W 2023 roku na rozwój i promocję turystyki mamy w budżecie 110 mln zł, dla porównania w 2022 kwota ta wynosiła 75 mln zł. Po pierwsze środki trafią na aktywizację i wparcie dla turystyki przyjazdowej, do promocji której włączy się również Polska Organizacja Turystyczna. Drugi priorytet to wsparcie turystyki w obszarze pasa wschodniego, który mocniej ucierpiał z powodu ryzyka wojennego. Te środki trafią na ich rozwój i promocję — powiedział Gut-Mostowy.

Według danych ministerstwa turystyka krajowa odrodziła się już po pandemii. Problemem pozostają jednak turyści zza granicy, których wciąż jest w Polsce mało. Do października zeszłego roku do Polski przyjechało 4,9 mln zagranicznych turystów. To zaledwie połowa wyniku z 2019.

