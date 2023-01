Co przyniesie frankowiczom 2023 rok? Jeszcze jedna ważna kwestia do rozstrzygnięcia

W 2016 roku nikt nie spodziewał się tak dużej skali wygranych spraw. Mimo to, kilka istotnych zagadnień pozostało jeszcze do rozstrzygnięcia, choć wiążą się one z przyjemniejszą częścią konfliktu, tj. tym co stanie się już po unieważnieniu umowy kredytu. Następnych 12 miesięcy upłynie też pod hasłem ugód z klientami banków oraz tym, co stanie się z roszczeniami klientów Getin Noble Banku.

Najważniejsza kwestia, która nie została jeszcze rozstrzygnięta, a która wiąże się z unieważnieniem umowy kredytu frankowego to to, czy bankowi po unieważnieniu umowy należy się dodatkowe wynagrodzenie ponad zwrot kapitału, który klientowi udostępnił.

Wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, bo tak banki nazywają środki, o które walczą, dotyczyć ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na który czekamy w sprawie C 520/21.