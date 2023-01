Kiedy do Polski trafią pieniądze z KPO? Morawiecki podaje termin

Premier Mateusz Morawiecki był w sobotę gościem audycji „Gość Krzysztofa Ziemca" w RMF FM. Rozmowa poświęcona była m.in. środkom z KPO. Szef rządu zdradził, że wniosek o wypłatę pierwszej transzy środków z KPO zostanie wysłany „po wejściu ustawy wiatrakowej na agendę Sejmu". – Prawdopodobnie nastąpi to za ok. 10 dni — powiedział Morawiecki.

Morawiecki o pierwszych wypłatach KPO

Pytany o to, kiedy pierwsze środki z KPO trafią do Polski, szef rządu odpowiedział: – W III – IV kwartale tego roku transza może trafić.

Morawiecki podkreślił, że o ile miał wątpliwości w przypadku ustawy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, to jest zwolennikiem nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej. — Chcemy odnawialnych źródeł energii, nie chcemy już spalać drogiego węgla z Kolumbii, nie chcemy spalać drogiego norweskiego, czy katarskiego gazu. W związku z tym chciałbym, aby było więcej wiatraków, ale ulokowanych w taki sposób, aby nie przeszkadzały ludziom w życiu — powiedział premier.

Przyspieszenie ws. ustawy wiatrakowej

Przypomnijmy, że wczoraj projekty ustaw wiatrakowych – w tym rządowy, który ma zliberalizować tzw. zasadę 10 H – zostały skierowane do pierwszego czytania w sejmowych komisjach aktywów państwowych oraz samorządu. Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział w Sejmie, że liczy na to, że temat „wiatraków" zostanie zamknięty na następnym posiedzeniu izby niższej parlamentu.

– Co do wiatraków, liczymy na to, że na następnym posiedzeniu Sejmu będziemy te prace kontynuować, bo faktycznie jest to jeden, drugi właściwie istotny projekt w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, jest autopoprawka rządu w tym zakresie. Liczę, że na następnym posiedzeniu Sejmu ten temat będzie zamknięty – powiedział Mueller.

Następne posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 25-26 stycznia br.

