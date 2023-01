Wniosek o KPO w ciągu dwóch tygodni? Deklaracja premiera

– Projekt ustawy wiatrakowej będzie procedowany, mam nadzieję, na najbliższym posiedzeniu Sejmu i wkrótce potem, być może w ciągu kolejnych dwóch tygodni, chcemy złożyć wniosek o wypłatę środków z KPO – powiedział Mateusz Morawiecki w poniedziałek rano podczas konferencji prasowej.

Ustawa wiatrakowa a środki z KPO

Ustawa wiatrakowa, inaczej zwana 10H (dziesięciokrotność wysokości masztu wiatraka) jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Skrót 10H odnosi się do jej meritum i czynnika, który de facto sprawił, że rozwój rynku w Polsce od 2016 roku bardzo spowolnił, a w niektórych obszarach kraju w ogóle się zatrzymał. 10H, to nic innego, jak zapisana prawnie odległość, która musi zostać zachowana od najbliższych zabudowań, aby móc postawić nową turbinę wiatrową. Jest to dziesięciokrotność wysokości masztu wiatraka.



Ustawa wiatrakowa w Sejmie

Tymczasem w piątek projekty ustaw wiatrakowych– w tym rządowy, który ma zliberalizować tzw. zasadę 10 H – zostały skierowane do pierwszego czytania w sejmowych komisjach aktywów państwowych oraz samorządu. Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział tego dnia w Sejmie, że liczy na to, że temat „wiatraków” zostanie zamknięty na następnym posiedzeniu izby niższej parlamentu.

– Co do wiatraków, liczymy na to, że na następnym posiedzeniu Sejmu będziemy te prace kontynuować, bo faktycznie jest to jeden, drugi właściwie istotny projekt w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, jest autopoprawka rządu w tym zakresie. Liczę, że na następnym posiedzeniu Sejmu ten temat będzie zamknięty – powiedział Mueller.

KE wymusiła przyspieszenie ws. ustawy wiatrakowej? Minister zabrał głos