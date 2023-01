Chińska gospodarka gwałtownie hamuje

Jak podało we wtorek Narodowe Biuro Statystyczne, gospodarka Chin urosła w 2022 roku o 3 proc. To gwałtowny spadek w porównaniu do roku 2021, gdy wzrost PKB był na poziomie 8,1 proc. Pomijając pandemiczny rok 2020, kiedy wzrost gospodarczy wyniósł 2,2 proc., rok 2022 był dla Chin najgorszy od 1979 roku.

Koniec serii lockdownów

Zniesienie prawie wszystkich ograniczeń dotyczących zdrowia publicznego w Chinach po prawie trzech latach tłumienia nawet niewielkich epidemii wirusów przygotowuje grunt pod odbicie gospodarcze w 2023 r. Ekonomiści spodziewają się, że ożywienie gospodarcze w Chinach w tym roku, napędzane przez konsumentów, wzmocni globalny wzrost. Sprzyjać temu będzie fakt, że gospodarka Stanów Zjednoczonych i wielu państw europejskich będzie balansować na granicy recesji.

Złagodzenie ograniczeń związanych ze zdrowiem publicznym jest częścią szerszego resetu polityki w Chinach, mającego na celu ożywienie gospodarki. Urzędnicy zasygnalizowali również koniec represji wobec firm technologicznych, złagodzili surowe przepisy dotyczące sektora nieruchomości i znieśli zakaz australijskiego węgla.

Odbicie gospodarcze

Wciąż nie wiadomo, jak silne będzie odbicie. Popyt na chiński eksport spada wraz ze spowolnieniem światowej gospodarki. Zaufanie konsumentów spadło. Wielu ekonomistów martwi się, że blizny po pandemii, w postaci zlikwidowanych miejsc pracy i zamkniętych firm, mogą zająć trochę czasu.

Druga co do wielkości gospodarka świata stoi również w obliczu szeregu wyzwań długoterminowych, w tym pogłębiającej się konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i szybko pogarszającej się sytuacji demograficznej. Nowe dane z wtorku pokazały, że populacja Chin zmniejszyła się w 2022 roku po raz pierwszy od wczesnych lat 60., spadając o 850 000 do 1,412 miliarda w wyniku lat spadających wskaźników urodzeń.

