Andrzej Duda w Davos. Poruszył temat Leopardów

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. We wtorek rano wziął udział w panelu dyskusyjnym „W obronie Europy”. Oprócz polskiego prezydenta udział w dyskusji wzięli także: prezydent Litwy Gitanas Nauseda, prezydent Północnej Macedonii Stevo Pendarovski i liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

Leopardy dla Ukrainy

Rozmowa dotyczyła m.in. zachowania jedności europejskiej wobec trwającej w Ukrainie wojny oraz militarnego wsparcia, jakiego wspólnota międzynarodowa udziela Ukraińcom. Padły też pytania o przekazanie wojskom ukraińskim czołgów Leopard 2. Prezydent Duda poinformował kilka dni temu, że Polska zamierza dać Ukrainie jedną kompanię, czyli 14 nowoczesnych czołgów, pod warunkiem że powstanie koalicja państw, które również wyślą na front nową broń pancerną.

Wkrótce po deklaracji ze strony Polski, władze Brytyjskie ogłosiły, że przekażą Ukrainie 14 nowoczesnych czołgów Challenger. Cały czas czekamy na decyzję Niemiec, która będzie kluczowa dla przyszłości koalicji.

– Wierzymy, że producent czołgów Leopard, czyli Niemcy, także je przekażą. Wołodymyr Zełenski wielokrotnie mówił, że Ukraina bardzo potrzebuje nowoczesnych czołgów – powiedział podczas panelu prezydent Andrzej Duda.

– Przekazaliśmy Ukrainie ponad 200 naszych czołgów, ale to by stary sprzęt, pamiętający jeszcze ZSRR. Wtedy potrzeba była natychmiastowa. To było więcej, niż mogliśmy sobie pozwolić, te czołgi były zabrane z naszych regularnych oddziałów. Mamy nadzieję, że nasza decyzja o przekazaniu Leopardów otworzy nowy rozdział w pomocy Ukrainie – dodał.

Leopard 2 – co to za czołg?

Leopard 2 to jeden z najnowocześniejszych czołgów na wyposażeniu polskiej armii i de facto podstawowy czołg Wojska Polskiego. Głównym zadaniem maszyny jest zwalczanie celów opancerzonych za pomocą armaty kalibru 120 mm. Czołg może też walczyć z lżejszymi celami naziemnymi i powietrznymi za pomocą zintegrowanych karabinów maszynowych.

Mimo licznych zmian i modernizacji platformy bojowej Leopard 2 parę rzeczy pozostało wspólnych od samego początku. Podstawowym uzbrojeniem wszystkich maszyn jest armata gładkolufowa Rheinmetall Rh-120. Wspomagają ją dwa karabiny maszynowe MG3. Czołg wymaga obsługi przez czteroosobową załogę.

