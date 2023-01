Alternatywna rzeczywistość Putina. PKB Rosji w dół, ale Kreml szuka pozytywów

Wojna w Ukrainie trwa już blisko 11 miesięcy. Jej efekty widać już wyraźnie w danych gospodarczych, które oficjalnie przedstawiła Rosja. Kreml wykrwawia się gospodarczo, ale Władimir Putin nie traci optymizmu.

Rosyjska gospodarka w recesji

Jak poinformował 17 stycznia Władimir Putin, opierając się na najnowszych danych, rosyjska gospodarka nie tylko wyhamowała, ale zaczęła się już wyraźnie kurczyć. Rosyjski dyktator nie traci jednak dobrego nastroju. Mimo tego, że jego działania doprowadzają gospodarkę do powolnej ruiny, to on nadal szuka pozytywów.

– Rzeczywista dynamika (wzrostu gospodarczego – przyp. red.) okazała się lepsza, niż przewidywały prognozy wielu ekspertów. Według Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego PKB Rosji w okresie styczeń-listopad 2022 r. spadł, ale tylko o 2,1 proc. Podczas gdy przewidywano, w tym także wielu ekspertów w naszym kraju, nie wspominając o ekspertach zagranicznych, spadek o 10 proc., 15 proc., a nawet 20 proc. W całym roku 2022 spodziewany jest spadek o 2,5 proc. – powiedział cytowany przez Interfax Władimir Putin.

– Już w trzecim i czwartym kwartale odnotowano wzrost gospodarczy (w stosunku do poprzedniego kwartału z wyłączeniem czynnika sezonowego – przyp. red.) w porównaniu z gwałtownym spadkiem w drugim kwartale. A naszym zadaniem jest wsparcie i utrwalenie tego pozytywnego trendu – podkreślił Putin, podkreślając, że jego zdaniem rosyjska gospodarka będzie wychodziła na prostą.

Putin kontra dane

Optymizmu Putina nie podzielają jednak instytucje rządowe odpowiedzialne za gromadzenie danych. Oficjalna prognoza rosyjskiego Ministerstwa Finansów wskazuje bowiem, że PKB Rosji w 2022 roku spadnie o 2,9 proc., a w 2023 roku spadek wyniesie 0,8 proc. Dopiero na 2024 prognozowany jest wzrost o 2,6 proc.

