Miliard złotych na energię odnawialną. Skorzystają rolnicy

– Ten program pozwoli na to, że mieszkańcy wsi będą mogli obniżać koszty produkcji rolnej. Koszty energii, które przekładają się na koszty produkcji, są niestabilne. To bardzo istotny program, którym ministerstwo klimatu wspiera obszary wiejskie – powiedział podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Energia dla wsi. Będą dopłaty do OZE

Zapowiedziany w środę program Energia dla wsi ma być wsparciem dla rolników, którzy chcą zainwestować w instalacje służące do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, oraz spółdzielnie energetyczne. Zainteresowani będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w formie pożyczki lub dotacji.

– Nikt nie wie, co oznacza samowystarczalność, bardziej niż rolnicy. Ten program stanowi odpowiedź na ich zapotrzebowanie – powiedziała podczas konferencji prasowej minister Anna Moskwa.

Biogazownia, wiatraki i magazyny

W ramach jednego wniosku rolnicy będą mogli uzyskać kompleksowe wsparcie, którym objęte zostaną instalacje do produkcji biogazu, fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodna, oraz magazyny energii.

– Magazyny energii to nowa rzecz jaką finansujemy w ramach funduszu. Stawiamy na to, żeby stabilizować odnawialne źródła energii, które oprócz biogazowni i geotermii, są niestabilne. Chcemy, żeby jak najwięcej tej energii było wykorzystywane na terenie danego przedsiębiorstwa, a magazyny energii to właśnie umożliwiają – powiedział Arkadiusz Michalski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ruszy 25 stycznia. Od tego dnia będzie można składać wnioski do programu, które będą przyjmowane na bieżąco. W przypadku biogazowni maksymalne wsparcie wyniesie 40 proc. kosztów kwalifikowanych w formie dotacji i nawet 100 proc. w formie pożyczki. Na magazyny energii będzie można uzyskać 20 proc. kosztów kwalifikowanych w formie dotacji, ale kwota nie może przekroczyć 50 proc. wartości całej inwestycji.

– Pieniędzy nie zabraknie, mamy miliard złotych na ten program w fazie testowej, jesteśmy przygotowani do uruchomienia kolejnych edycji. Szczególnie liczymy na rozwój biogazu, bo potencjał w Polsce jest ogromny – powiedziała Anna Moskwa.

