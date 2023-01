Wcale nie Gdańsk ani Kołobrzeg. Które miasto odwiedza najwięcej turystów?

Władze Krakowa i regionalne organizacje turystyczne bardzo zmartwiły się, gdy na początku marca zaplanowane przyjazdy zaczęły odwoływać zagraniczne grupy. Biura podróży wyjaśniały polskim hotelarzom, że w związku z wybuchem wojny w Ukrainie muszą wstrzymać się ze sfinalizowaniem decyzji o wysłaniu turystów do naszego kraju. Na szczęście niektórzy organizatorzy wyjazdów po kilkunastu tygodniach doszli do wniosku (i przekonali o tym swoich klientów!), że z Krakowa czy Podhala do granicy z Ukrainą jest ponad 250 km i działania wojenne nie wpływają na bezpieczeństwo turystów w Polsce.

Kraków tradycyjnie przyciąga najwięcej turytów

Ostatecznie w trzecim kwartale zeszłego roku turyści zarezerwowali w stolicy województwa małopolskiego 1,1 mln noclegów. To więcej niż w popularnych wśród turystów Budapeszcie, gdzie w tym okresie zarezerwowano 1,08 mln noclegów – wynika z zestawienia Eurostatu, w którym porównano atrakcyjność różnych kierunków europejskich. Autorzy badania wzięli pod uwagę rezerwacje założone za pośrednictwem platform Airbnb, Booking.com, Expedia Group i TripAdvisor.

W Warszawie w tym okresie zarezerwowano jedynie 715 tys. noclegów.

Najpopularniejszym regionem okazała się Andaluzja

W całej Unii Europejskiej pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. zarezerwowano 199,4 mln noclegów. W tym samym okresie 2021 roku było ich 83,8 mln, co dowodzi, że turystyka wróciła już po pandemii do normy.

W okresie wakacyjnym w minionym roku najwięcej noclegów zarezerwowano w hiszpańskiej Andaluzji (6,5 mln), chorwackiej Dalmacji (5,5 mln) oraz regionie administracyjnym Prowansja–Alpy–Lazurowe Wybrzeże – 5,2 mln zarezerwowanych noclegów. Francja i Hiszpania miały po sześć regionów w pierwszej dwudziestce, Włochy miały pięć regionów, Portugalia dwa, a Chorwacja jeden.

