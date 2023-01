Morawiecki: Tusk był premierem bezrobocia

W poznańskich zakładach Cegielskiego odbyła się konferencja premiera Matusza Morawieckiego, wicepremierów Mariusza Błaszczaka i Piotra Glińskiego i ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Mówiono o inwestycjach w polski przemysł.

„Tusk premierem bezrobocia”

Premier Mateusz Morawiecki mówił o inwestycjach w polski przemysł i porównywał je z czasami rządów PO-PSL.

– Przypomnijmy sobie 5 zł za godzinę i trzecią falę bezrobocia, gdy sięgało ono niemal 15 proc. 2,3 mln osób bez pracy. Tusk znaczy bezrobocie. Pamiętają to pracownicy setek firm w Polsce. Miliony Polaków pamiętają, że praca była wtedy niedostępna, bądź słyszeli porady, żeby zmienić pracę i wziąć kredyt. Tusk był premierem bezrobocia – mówił premier Mateusz Morawiecki.

– Nie ma lepszego przykładu uprzemysłowienia Polski niż zakłady Cegielskiego. To symbol historii przemysłu oraz wspaniałego sukcesu. Przed 2015 r. Cegielski w Poznaniu, to straty powyżej 30 mln zł – obroty 39 mln w porównaniu z dzisiaj to 390 mln zł – mówił premier, odnosząc się do miejsca, w którym zorganizowano konferencję prasową.

– Dzisiaj staramy się wykorzystywać polityką gospodarczą dla dobra najlepszych polskich przedsiębiorstw. Albo będą one błyszczały, albo popadną w ruinę i zarosną trawą – dodał premier Mateusz Morawiecki.

Broń dla Wojska Polskiego z polskich fabryk

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił o zamówieniach, które MON składa w polskich fabrykach. Za przykład podał m.in. Hutę Stalowa Wola.

– Zamawiamy broń dla Wojska Polskiego w Polsce. Przykładem jest Huta Stalowa Wola. Włączamy polski przemysł do łańcucha dostaw, do tego łańcucha produkcji. Tak dzieje się w przypadku Cegielskiego. Chociażby elementy do programu Wisła, a więc do polskich patriotów, również mosty dla Wojska Polskiego są produkowane tutaj – powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Czytaj też:

Morawiecki wbija szpilę Tuskowi. Zarzucił mu dobijanie polskich firmCzytaj też:

Tusk w Rafako: Jesteście potrzebni Polsce