Zerowy VAT na bilety PKP. Lewica składa projekt ustawy

W środę posłowie klubu Lewicy złożyli w sejmie projekt ustawy, która ma wprowadzić zerową stawkę podatku VAT na bilety kolejowe. Obecnie w cenie biletu zawarta jest 8-procentowy podatek.

Zerowy VAT na bilety. Lewica składa projekt ustawy

– To jest prosty projekt, sprawiedliwy, dzięki któremu wszyscy pasażerowie, nie tylko ci, którzy podróżują pociągami Intercity zapłacą mniej. To jest rozwiązanie możliwe do wprowadzenia teraz, nie potrzebujemy na to żadnej zgody. To rozwiązanie, które na początku tego roku wprowadziła Finlandia – powiedziała w środę Paulina Matysiak z klubu Lewica.

Posłowie klubu zwrócili uwagę na fakt, że podwyżki cen biletów zostały wprowadzone w przeddzień ferii zimowych i w obliczu bardzo wysokiej inflacji.

– Apelujemy do rządu, żeby przestał zajmować się głupotami i wprowadził rozwiązanie, które zostało już przetestowane w innych krajach – powiedziała posłanka Magdalena Biejat.

PKP podnosi ceny. Powodem ceny energii

„PKP Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku – rosnących kosztów działalności, wynikających przede wszystkim z wyższych cen energii elektrycznej oraz do oferty cenowej konkurencji. Zmieniony cennik zacznie obowiązywać od 11 stycznia 2023 roku” – mogliśmy przeczytać w komunikacie informującym o podwyżce cen.

„W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18 proc. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją – na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity” – napisano także.

VAT na ceny biletów. Co zrobi rząd?

O propozycję objęcia zerową stawką VAT biletów kolejowych pytany był także rzecznik rządu Piotr Müller, podczas konferencji prasowej w środę.

– Jest określony limit zerowych stawek VAT, który może ustalić każdy kraj UE. Jeżeli zostanie przekroczony, to musimy zrezygnować z innych zerowych stawek. To jest dylemat, w którym obszarze chcemy to robić. Kluczowy dla nas jest obecnie zerowy VAT na żywność. Nie wykluczam, że będą przyjęte inne działania w zakresie podatkowym, ale obecnie oczekuję działania ze strony PKP – wyjaśnił Piotr Müller.

Premier reaguje na podwyżkę cen biletów PKP

– Na pewno nie pozostaną na poziomie, na którym są dzisiaj, w najbliższych dniach będę rozmawiał z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, która odbyła się 24 stycznia. – Jesteśmy w okresie wysokiej inflacji i ja nie chcę, aby różne części gospodarki narodowej, w tym przypadku bardzo ważna, która łączy się komunikacją kolejową, dokładały cegiełkę do tej inflacji. Robimy wszystko, aby inflację zdusić – dodał.

– Będę się domagał od Ministerstwa Infrastruktury zdecydowanych działań oszczędnościowych we wszystkich spółkach PKP, aby doprowadzić do jak najniższych cen biletów. Na ile będą niższe? Tego na dziś nie przesądzam – powiedział premier Morawiecki.

