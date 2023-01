Ile węgla kupili Polacy i w jakiej cenie? „Samorządowcy nie skarżą się na dostępność"

Po wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel, opał zaczął w błyskawicznym tempie znikać ze składów. Budziło to zrozumiałe obawy wielu Polaków, którzy wciąż ogrzewają domy wspomnianym surowcem, czy uda im się zgromadzić wystarczającą ilość węgla, aby zapewnić sobie zimą ciepło.

„Samorządowcy nie skarżą się na dostępność taniego węgla"

Ceny najpierw wywindowały, ale sytuacja zmieniła się po wprowadzeniu przez rząd tzw. dodatku węglowego, który uprawnia Polaków do zakupu surowca po preferencyjnej cenie. Rządowy program zakłada sprzedaż węgla przez samorządy w maksymalnej cenie 2000 zł za tonę (2200 zł, jeśli sprzedażą zajmuje się prywatna firma).

„Samorządowcy nie skarżą się na dostępność taniego węgla. Najwięcej sprzedano go we Wrocławiu i w Bydgoszczy. Jednak nie wszystkie samorządy dołączyły do rządowego programu. W Krakowie w ogóle nie można kupić opału w preferencyjnej cenie, bo w mieście obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem” – czytamy w „Fakcie”.

Ile węgla kupili Polacy i w jakiej cenie? Podsumowanie

Dziennikarze przygotowali zestawienie dotyczące miast i cen, za które można kupić wspomniany surowiec. Tak przedstawia się sytuacja:

Bydgoszcz: sprzedano 1445 ton węgla (2000 zł za tonę);

Wrocław: sprzedano blisko 1300 ton węgla (2000 zł za tonę);

Białystok: sprzedano prawie 1300 ton węgla (1980 zł za tonę);

Gdańsk: sprzedano ok. 1100 ton węgla (2000 zł za tonę);

Ruda Śląska: sprzedano ponad 1000 ton węgla (1950 zł za tonę węgla luzem/2200 zł za tonę workowanego węgla);

Łódź: sprzedano 955 ton węgla (1890 zł za tonę);

Bytom: sprzedano ponad 816 ton węgla (1900 zł za tonę);

Katowice: sprzedano 784 tony węgla (2000 zł za tonę);

Poznań: sprzedano ok. 560 ton (2100 zł za tonę);

Częstochowa: sprzedano 450 ton węgla (2200 za tonę);

Olsztyn: sprzedano 270 ton węgla (2000 zł za tonę);

Warszawa: ponad 230 ton węgla (2000 zł za tonę).



„Fakt” przypomina także, że ze względu na ruch polskiego rządu prywatne składy zaczęły obniżać ceny. Dziennik podaje, że jeszcze na początku sezonu grzewczego trudno było kupić węgiel za mniej niż 3500-4000 tys. za tonę, a dzisiaj są to kwoty o kilkaset złotych niższe.

