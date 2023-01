Lubelskie Orły rozdane. Wprost nagradza liderów regionu

Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za wyjątkową działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu. Nagradzamy właścicieli firm wywodzących się z poszczególnych regionów, które rozszerzają działalność na całą Polskę, i wprowadzają na rynek innowacje.

Nagrody otrzymują także wójtowie gmin, prezydenci miast oraz marszałkowie województw, którzy skutecznie wykorzystują środki europejskie, a także ambasadorowie regionu i aktywni działacze, którzy pracują dla jego rozwoju.

– Bardzo mi miło, że ta gala odbywa się na Lubelszczyźnie i staje się powoli pewną tradycję. Pokazuje postacie instytucje i firmy, które są absolutnie wybitne. To jest szczególnie ważne tutaj, w Polsce wschodniej, która była przez wiele lat zapomniana. To się zmieniło, ten potencjał, który mamy na Lubelszczyźnie mógł na prawdę zakwitnąć – powiedział Michał Moskal, dyrektor Biura Prezydialnego PiS i współgospodarz gali.

– W ciągu ostatnich kilku lat, głównie za sprawą zmian infrastrukturalnych, Lublin nie jest już Polską Wschodnią, jest Polską Centralną. To centralne położenie Lublina to przede wszystkim Państwo. To są Orły Wprost nie tylko Lubelszczyzny, ale i całej Polski. To są kapitalne przedsięwzięcia, doceniane na arenie międzynarodowej – powiedział minister edukacji Przemysław Czarnek, który był gościem honorowym gali.

Kategoria Samorządowiec

W kategorii Samorządowiec nagrodzony został Krzysztof Adam Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego. Gmina Janów Lubelski zdobyła drugie miejsce w kraju pod względem wykorzystywania funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2004-2006 oraz pierwsze miejsce w kraju w rankingu tygodnika Wspólnota w wykorzystaniu funduszy UE w kategorii miast powiatowych.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale traktuję je w charakterze primus interpares, czyli pierwszy pośród równych. Wszyscy włodarze woj. lubelskiego pracuje jak tylko może na rzecz swoich małych ojczyzn. To wyróżnienie dedykuję wszystkim włodarzom Lubelszczyzny i moim współpracownikom – powiedział burmistrz, odbierając nagrodę.

W tej kategorii statuetkę Orła odebrał także Ryszard Golec, wójt gminy Niedrzwica Duża. Gmina realizowała inwestycje z udziałem środków Europejskich zarówno w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tzw. ZIT oraz samodzielnie. Były to inwestycje dotyczące rewitalizacji przestrzeni publicznej.

– Jestem niezmiernie wzruszony, otrzymując takie wyróżnienie. To wszystko, co dzieje się w samorządach, jest dla mieszkańców. To mieszkańcy, z mocy prawa, tworzą wspólnotę samorządową. Tę nagrodę odbieram również jako wyróżnienie dla wszystkich samorządowców z 213 gmin Lubelszczyzny – powiedział wójt, odbierając nagrodę.

Kategoria Przedsiębiorstwo

W kategorii Przedsiębiorstwo nagrodzona została spółka PGE Dystrybucja S.A. Dążąc do rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej, PGE Dystrybucja od lat aktywnie pozyskuje fundusze zewnętrzne do wspierania inwestycji – tylko w 2022 roku pozyskała środki wysokości 112 mln zł.

– Z tego miejsca przede wszystkim chciałbym podziękować w imieniu pracowników. Mamy ich 10 tys. i to dzięki nim mogę odebrać tę nagrodę. Również dzięki nim możemy się tutaj spotkać, bo gdyby zabrakło prądu, nie byłoby to możliwe – powiedział prezes spółki Jarosław Kwasek.

Kategoria Osobowość

W kategorii Osobowość statuetkę odebrał Krzysztof Cugowski, artysta, który kilku pokoleniom Polaków towarzyszył na różnych etapach życia.

– Krzysztof nie mógł przybyć ze względu na swój stan zdrowia po wczorajszym koncercie. To osobowość pod kątem artystycznym i osobistym absolutnie wyjątkowa – powiedział Piotr Szczepanik, który odebrał nagrodę w imieniu Cugowskiego.

Kategoria Innowacyjni w Regionie

W kategorii Innowacyjni w Regionie nagrodzono firmę Medical Inventi. Działalność firmy skupia się na badaniu, tworzeniu oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie produktów medycznych, koncentrując się na poprawie jakości życia pacjentów.

– W imieniu całego zespołu chciałabym podziękować kapitule. Powiem nieskromnie, że co nieco o innowacyjności wiemy. Ona stanowi istotę naszej kultury organizacyjnej. To jest nagroda dla wszystkich, którzy pracowali na ten wynalazek. Jest też dla nas motywacją do dalszej pracy – powiedziała wiceprezes firmy Anna Kasprzak-Czelej.

W kategorii Innowacyjni w Regionie nagrodzony został także Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, za budowę Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno–Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii. W obiekcie można organizować zawody jeździeckie rangi ogólnopolskiej w dyscyplinach ujeżdżenie i skoki przez przeszkody oraz zajęcia z hipoterapii.

– To dla nas wyjątkowe wyróżnienie i zaszczyt dla całej społeczności akademickiej. Ale nie otrzymalibyśmy tego wyróżnienia, gdyby nie wsparcie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka – powiedział rektor uczelni prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Kategoria Wybitny Naukowiec Regionu

W tej kategorii statuetkę Orła odebrała prof. Elżbieta Starosławska. Dzięki jej staraniom udało się stworzyć kompleks obiektów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Został zbudowany i wyposażony ze środków finansowych budżetu państwa, budżetu województwa lubelskiego i środków unijnych.

– Dziękuję za dostrzeżenie pracy setek ludzi, którzy wraz ze mną tworzyli centrum onkologii. Cieszę się, że po latach nasi pacjenci mogą być diagnozowani i leczeni zgodnie z wysokimi standardami – napisała prof. Starosławska w liście, odczytanym podczas gali.

Kategoria Lider Polskiej Edukacji

W tej kategorii nagrodą Orła uhonorowana została Maria Król, Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu.

– Naprawdę nie wiem, jak się znalazłam w tak znakomitym gronie. Moja droga zaczęła się od tego, że jestem lekarzem i mam niepełnosprawnego syna. I tak od 30 lat budujemy markę, zgodnie z najwyższymi standardami. Chciałabym tego Orła dedykować wszystkim tym, którzy mają do nas zaufanie – powiedziała, odbierając nagrodę.

Kategoria Działalność Naukowa

W kategorii Działalność Naukowa nagrodzeni zostali Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Profesor Bartosz Molik oraz Prorektor AWF Warszawa Filii w Białej Podlaskiej profesor Jerzy Sadowski.

– Program WF z AWF nie powstawał przez lata, on powstał w dosłownie trzy minuty, taka była chemia między nami a panem ministrem. Dokonaliśmy największej diagnozy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Teraz możemy się tym projektem chwalić na całym świecie, bo jest niewiele krajów, które mają podobny – powiedział prof. Molik.

– Ja podziękuję przede wszystkim kapitule, bo rzadko się zdarza, że osoby z kręgu kultury fizycznej są doceniane – powiedział prof. Sadowski.

Kategoria Innowacyjny Program Naukowy

Nagrodę w tej kategorii odebrał rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Wojciech Załuska, za program "Dobrze Widzieć". Program jest jednym z filarów przygotowanego przez MEiN Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 1,1 mln zł. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

– Bez pomocy pana ministra Czarnka, który rozumie problemy zdrowia małych dzieci i wspiera działalność szpitali, to by się nie udało. My na pewno ten program rozszeżymy, będziemy wysyłać okobusy i kardiobusy w regionie. To będą niezwykłe rzeczy. – powiedział, odbierając nagrodę.

Kategoria Działalność Społeczna Regionu

Nagrodę w tej kategorii otrzymała fundacja „Wstawaj Alicja” i Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce, które powstały z inicjatywy Agnieszki i Wojciecha Mazurków, rodziców Alicji, która w wyniku wypadku samochodowego, do dnia śmierci pozostawała w stanie śpiączki.

– Dziękujemy za tak ogromne wyróżnienie. Działamy dopiero trzy lata, dlatego staramy się jak najlepiej pomagać tym, którym, mogłoby się wydawać, nie można już pomóc. Stawiamy na innowacyjność, wierzymy w rozwój i wierzymy w ludzi – powiedział Łukasz Banasik, Dyrektor ds. Neurorehabilitacji i Diagnostyki.

Kategoria Sportowiec Regionu

Orła w kategorii Sportowiec Roku przyznano Aleksandrze Mirosław, która specjalizuje się we wspinaczce szybkościowej, jest aktualną rekordzistką świata w tej kategorii.

– Chciałabym serdecznie podziękować za takie wyróżnienie i żałuję, że nie mogę odebrać go osobiście. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli w tym roku ze mną. Dzięki nim byłam gotowa na kolejne medale i kolejne rekordy – powiedziała w materiale filmowym, zaprezentowanym podczas gali. Olimpijka nie mogła wziąć udziału w uroczystości, bo przebywa na zgrupowaniu i przygotowuje się do rozpocęci kolejnego sezonu.

Kategoria Lider Zrównoważonego Rozwoju

W tej kategorii statuetkę Orła otrzymała firma Lubelski Węgiel Bogdanka. Firma stawia sobie za cel inwestowanie w rozwój społeczno-gospodarczy, z uwzględnieniem niwelowania wpływu na środowisko.

– Tę nagrodę dedykuję wszystkim naszym pracownikom. Zwłaszcza w czasach, kiedy polski węgiel jest atakowany – powiedział prezes firmy Kasjan Wyligała.

Kategoria Firma Odpowiedzialna Społecznie

W tej kategorii nagrodę otrzymała spółka Azoty Puławy. Firma wspiera instytucje i obywateli zaangażowanych na rzecz dobra publicznego w zakresie: bezpieczeństwa, oświaty, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska.

– Chciałbym w imieniu zarządu podziękować kapitule i pogratulować wszystkim laureatom Orła Wprost. Mamy świadomość otoczenia w którym żyjemy, staramy się diagnozować potrzeby. Jako spółka staraliśmy się wspierać nasze szpitale w walce z pandemią, dziś mamy u siebie gości z Ukrainy. Dziękuję, że w tak ważnej kategorii zostaliśmy dostrzeżeni – powiedział Paweł Wójcik, rzecznik spółki.

Kategoria Firma Rodzinna

W tej kategorii statuetka powędrowała do JMP Flowers, która jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie producentów kwiatów pod szkłem.

– Gdy trzymam tego Orła w rękach, to przypomina mi się mój dziadek, który mówił: "wnuczku. Nazywasz się Ptaszek i tylko od ciebie zależy, czy będziesz orłem czy wróbelkiem". Ja tę firmę budowałem z żoną i synami praktycznie od zera i muszę powiedzieć, że na lubelszczyźnie są najnowocześniejsze szklarnie w Polsce – powiedział właściciel firmy Jarosław Ptaszek.

Kategoria Sport

W tej kategorii nagrodę otrzymał klub Speedway Lublin S.A., prowadzący drużynę żużlową Motor Lublin. Klub wrócił na narodową mapę sportu po wielu latach i od razu rozpoczął historyczne tryumfy.

– Ta statuetka znajdzie wyjątkowe miejsce w klubowej gablocie. O mistrzostwie sportowym Lubelszczyzna marzyła od wielu lat. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ludzie pracujący na co dzień w klubie, dziękuję im wszystkim – powiedział prezes klubu Jakub Kępa.

Kategoria Działalność Społeczna

Nagrodę w tej kategorii otrzymała Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Organizacja koncentruje się na pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, bądź też zmagającym się z ciężkimi sytuacjami losowymi.

– To dla nas wielka radość i zaszcyt, że Caritas Archidiecezji Lubelskiej znalazło się w tak szacownym gronie – powiedział odbierając nagrodę ksiądz Paweł Zdybel, zastępca dyrektora Caritas.

Kategoria Lokalny Producent Żywności

Nagrodę w kategorii Lokalny Producent Żywności otrzymała Olejarnia Olo-Vita, która jest rodzinną manufakturą z wieloletnią tradycją.

– Wybierając takie, polskie produkty, wspieramy gospodarstwa rodzinne, ekologiczne i małe manufaktury. Ale wspieramy również budżet państwa, bo z każdej takiej wydanej złotówki 79 groszy do niego wraca. Pani Teresa Szkułat-Gruszczyk zrezygnowała z wysokiego stanowiska w korporacji medycznej i postanowiła rozpocząć działalność. Jest z tej decyzji bardzo zadowolona – powiedziała Kamila Grzywaczewska z lubelskiego KOWR, która odebrałą nagrodę w imieniu Teresy Szkułat-Gruszczyk, założycielki firmy.