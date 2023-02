Kolejne wsparcie dla Ukrainy. Z KE popłynie 4,2 mld euro

Ukraina podpisała z Unią Europejską umowę o uczestnictwie w programie „Jednolity rynek”. Poinformował o tym premier Denis Szmyhal podczas wspólnego briefingu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Kijowie, informuje korespondent Ukrinform.

„Jednolity rynek” wart 4,2 mld euro

Budżet programu jednolity rynek wart jest 4,2 mld euro.

Dodał, że program ten ma na celu „zapewnienie zielonych i cyfrowych przemian” i przyczyni się do rozwoju konkurencyjności ukraińskiego biznesu.

W styczniu tego roku Prezydent Ukrainy podpisał zarządzenie „O delegacji Ukrainy do udziału w negocjacjach z Komisją Europejską”. Program Unii Europejskiej „Jednolity rynek” to program wsparcia finansowego UE z budżetem 4,2 mld euro, który przewidziany jest na 7 lat (od 2021 do 2027). Przystąpienie Ukrainy do Programu wzmocni współpracę z UE, co jest szczególnie istotne w kontekście procesów integracji europejskiej i uzyskania przez Ukrainę statusu kandydata do UE.

„Program powinien przyczynić się do ułatwienia dostępu do rynków, stworzenia sprzyjającego otoczenia biznesowego, rozwoju i wzrostu biznesu, zapewnienia konkurencyjności i trwałości firm i całych sektorów gospodarki. Pomoże rozwinąć środowisko przedsiębiorczości, w tym programy mentoringu” – wyjaśnia agencja Ukrinform.

Szczyt UE – Ukraina w Kijowie. Czego można się spodziewać?

W piątek w Kijowie odbędzie się szczyt UE – Ukraina. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz grupa komisarzy unijnych w czwartek rano dotarła do ukraińskiej stolicy.

Brukselska korespondentka RMF FM dotarła do dokumentu, który ma zostać podpisany 3 lutego. Napisano w nim, że Unia Europejska nadal będzie wspierać dalszą integrację europejską Ukrainy, ale brakuje konkretnych deklaracji, że Ukraina dostanie zielone światło, by stać się częścią wspólnoty w nieodległej przyszłości.

Wcześniej informowaliśmy, że Komisja Europejska zaproponuje przedłużenie o rok zniesienia ceł dla Ukrainy – poinformował ukraiński serwis informacyjny Pravda. Ponadto na jutrzejszym szczycie w Kijowie ma paść propozycja objęcia Ukrainy unijnym system płatniczym.

Czytaj też:

Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Boris Johnson: To będzie game over dla Putina