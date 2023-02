Obniżka stóp proc. w tym roku? Morawiecki: Możliwe, a nawet prawdopodobne

Choć inflacja nadal pozostaje bardzo wysoka, zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego jeszcze w tym roku Rada Polityki Pieniężnej może się zdecydować na obniżkę stóp procentowych. – Jak zobaczymy, że inflacja od marca, kwietnia będzie w trendzie spadającym, a tym bardziej, jeśli będzie w mocnym trendzie spadającym, to jak najbardziej tak. Ale ostateczne decyzje będzie podejmować RPP – powiedział premier w wywiadzie dla Interii. – Byłaby to ulga dla wielu rodzin – dodał.

Odbicie gospodarcze podwyższy inflację

Od dwóch miesięcy inflacja w Polsce zaczyna powoli spadać. W grudniu zmalała do poziomu 16,6 proc. Jednak zdaniem premiera możliwy jest kolejny skok.

– Taki scenariusz też jest prawdopodobny. Ten rok to rok potencjalnie wielu zmienności. Jeśli będzie odbicie gospodarcze, to wtedy popyt na surowce wzrośnie, co przełoży się na wyższą inflację. Ceny węgla są dwa razy niższe niż były jeszcze cztery miesiące temu i ciągle spadają. W tym momencie można kupić tonę po 150-160 dolarów, a to jest impuls dezinflacyjny. Podobnie z gazem. Mieliśmy ponad 340 euro za MWh, a dziś jest wielokrotnie taniej – powiedział Morawiecki.

– Jednak inne surowce, jak np. miedź, mogą dalej drożeć. Zwłaszcza w przypadku mocnego odbicia w Chinach. Tąpnięcie inflacyjne może być bardzo szybkie, ale równie dobrze – może być o wiele wolniejsze, niż pokazują prognozy. I od tego uzależniamy nasze kolejne działania. Także związane z wakacjami kredytowymi – dodał.

Wakacje kredytowe wrócą?

Morawiecki nie wykluczył, że jeśli sytuacja gospodarcza będzie zła, a kredytobiorcy będą mieć problem ze spłatą rat, wakacje kredytowe zostaną przedłużone. Zastrzegł jednak, że rząd obecnie nie pracuje nad takim rozwiązaniem.

- Niczego nie wykluczam. Jeżeli inflacja będzie ponownie mocna, uderzy w zdolność do spłaty kredytów, to zareagujemy – powiedział.

