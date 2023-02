Prokuratura o zarzutach dla Rafała Baniaka. Miał otrzymać prawie 5 mln zł łapówki

Prokuratura Krajowa poinformowała o szczegółach zatrzymania przez CBA czterech osób w śledztwie dotyczącym korupcji. Wśród zatrzymanych jest były minister skarbu za rządów PO-PSL Rafał Baniak oraz Artur P., Wojciech S. i Waldemar K. Trzech pierwszych usłyszało zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o polecenia wystawiania faktur VAT zawierających nieprawdę na łączną kwotę prawie 7 mln zł oraz prania brudnych pieniędzy na kwotę prawie 4 mln zł.

Były minister skarbu dodatkowo usłyszał zarzut powoływania się na wpływy oraz podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy umożliwiając określonym spółkom kapitałowym uzyskanie zamówień publicznych polegających na zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów pochodzących z Warszawy w zamian za łapówkę w wysokości prawie 5 mln zł. Podejrzani o udzielenie łapówki są też Artur P. i Wojciech S.

Z kolei Waldemar K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania faktur VAT zawierających nieprawdę na kwotę ponad 560 tys. zł i popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Podejrzanym grozi nawet do 10 lat więzienia. W obawie przed matactwem i wysoką karą, jaka grozi zatrzymanym, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie dla Baniaka, Artura P. oraz Wojciecha S., do czego sąd się przychylił.

W toku śledztwa ustalono, że od sierpnia 2020 roku do stycznia 2023 r. istniał proceder korupcyjny polegający na wręczaniu łapówek o wielkiej wartości w związku z zawieraniem kontraktów na warszawskie śmieci o wartości 600 mln zł. Były wiceminister skarbu w zamian za umożliwienie uzyskiwania zamówień publicznych z warszawskiego MPO domagał się 5 proc. łapówki od wartości zamówień.

Baniak wraz z Arturem P. i Wojciechem S. mieli stworzyć mechanizm umożliwiający wyprowadzenie wielomilionowych kwot przeznaczonych na korzyści majątkowe. Podejrzani w celu pozyskania pieniędzy na łapówki mieli zaangażować podmioty i osoby, które wystawiały faktury obejmujące fikcyjne usługi gotowości do wynajmu maszyn do utylizacji śmieci.

Następnie na podstawie faktur spółki zarządzane przez Artura P. i Wojciecha S. przelewały pieniądze, które były następnie wypłacane w gotówce przez przedstawicieli tych firm. Potem gotówka miała trafiać do Baniaka, który miał przekazywać reprezentantom firm wystawiających fikcyjne faktury wynagrodzenie o wartości 20 proc. tych faktur. Ostatnią transzę łapówki o wysokości 300 tys. zł były wiceminister skarbu miał otrzymać grudniu 2022 r.

W sprawie tymczasowego aresztu dla Rafała Baniaka głos zabrali Pracodawcy RP. W oświadczeniu podkreślono, że prezes nie unikał organów ścigania i był gotowy do udziału w śledztwie. „Uważamy, że tak dotkliwe środki, jak zatrzymanie i areszt, to budowanie atmosfery zastraszania i podejrzliwości wobec osoby publicznej. To przymus zupełnie nieuzasadniony w przypadku tak szanowanej osoby” – czytamy.

Pracodawcy RP protestują przeciwko nadużywaniu przez organy ścigania tak dotkliwych środków jak areszt tymczasowy bez uzasadnienia. „Otrzymaliśmy setki poręczeń osobistych od przedstawicieli świata kultury, mediów, biznesu i Kościoła, które mają gwarantować, że Rafał Baniak nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania i stawi się na każde wezwanie organów śledczych” – podkreślają.

