Wiek emerytalny bez zmian? Rząd Francji ugina się w efekcie strajków

Pomysł podniesienia wieku emerytalnego we Francji pojawił się już przed pandemią, ale został odłożony do szuflady na kilkanaście miesięcy. Rząd wiedział, że wydłużanie lat aktywności zawodowej to niepopularny postulował, ale uznał, że czas najwyższy, by rozpocząć dyskusję na ten temat. Zanim jednak dano przestrzeń do wypowiedzi ekspertom, związki zawodowe dwukrotnie wyprowadziły na ulice francuskich miast kilkadziesiąt tysięcy pracowników, którzy dobitnie pokazali, jaki jest ich stosunek do podnoszenia wieku emerytalnego.

Politycy chcą podnieć wiek emerytalny do 64 roku życia



Przypomnijmy, że rząd, a także prezydent, chcą, by minimalny wiek, od którego przysługiwać będzie pełna emerytura, podniesiony został do 64 roku życia. Dziś minimalny wiek wynosi 62 lata. Zdaniem francuskiego rządu podniesienie wieku emerytalnego jest konieczne, aby poradzić sobie z deficytem funduszy emerytalnych.



Protesty ze stycznia przyniosły częściowy skutek: rząd zmodyfikował swoją propozycję i proponuje, aby ci, którzy zaczęli pracować pomiędzy 20. a 21. rokiem życia, mogli przejść na emeryturę w wieku 63 lat.



Republikanie szacują, że takie rozwiązanie dotyczyłoby 30 tys. osób i kosztowałoby do 1 mld euro rocznie. To oznacza, że trzeba by było znaleźć dodatkowe źródło finansowania. Czy wyłom ustawowy dla osób, które zaczęły pracę najwcześniej, będzie satysfakcjonującym rozwiązaniem dla Francuzów? Na 11 lutego zaplanowano kolejne protesty.

Z badania opinii publicznej wynika, że większość Francuzów jest przeciwna reformie, a 62 proc. popiera akcje protestacyjne, jednak rząd zapowiada, że się nie ugnie.

Wiek emerytalny we Francji należy do najniższych w Europie

62-letni wiek emerytalny we Francji jest niższy niż w większości innych krajów Europy Zachodniej. Włochy i Niemcy zmierzają w kierunku podniesienia oficjalnego wieku emerytalnego do 67 lat. Wiek emerytalny w Hiszpanii wynosi 65 lat, a w Wielkiej Brytanii 66 lat. W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Średnio mieszkańcy UE przechodzą na emeryturę w wieku 63,8 lat. W Niemczech, Włoszech, Danii, a wkrótce też w Hiszpanii, wiek emerytalny to 67 lat. W Polsce jest on zróżnicowany w zależności od płci. Kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60, a mężczyźni 65 lat.

Średnio mieszkańcy UE przechodzą na emeryturę w wieku 63,8 lat.Najwcześniej staje się to udziałem bogatych Luksemburczyków: pracę zawodową kończą średnio w wieku 60,2 lat

Czytaj też:

Potężny protest przeciwko reformie emerytalnej Macrona. Szkoły, fabryki i transport sparaliżowaneCzytaj też:

Polacy jasno o podwyższeniu wieku emerytalnego. Wysokość emerytury schodzi na dalszy plan