Stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję

Decyzja o wysokości stóp procentowych zostanie ogłoszona w środę, po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Z kolei w czwartek odbędzie się konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który będzie tłumaczył powody tej decyzji.

Stopy procentowe. Ekonomiści zgodni w prognozach

Zdaniem analityków Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższy stóp procentowych, bo wciąż czeka na publikację danych o styczniowej inflacji, które Główny Urząd Statystyczny opublikuje dopiero 15 lutego.

„Trudno oczekiwać jakiejkolwiek zmiany – stopy powinny pozostać na obecnym poziomie. Nieco fermentu w grono Rady może zasiać dopiero marcowa projekcja” – czytamy w komunikacie analityków mBanku.

Na obniżkę, póki co, też nie ma co liczyć, bo inflacja wciąż jest bardzo wysoka.

„W naszej ocenie w 2023 nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych z uwagi na uporczywie wysoką inflację bazową, chociaż stabilizacja lub wręcz spadki światowych cen energii (w tym paliw) będzie sprzyjała spadkowi głównego wskaźnika inflacji na przestrzeni najbliższych miesięcy” – piszą w swoim komentarzu analitycy banku ING.

Cykl podwyżek zatrzymany

Na początku stycznia RPP podjęła decyzję o utrzymaniu stóp proc. na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna pozostaje na poziomie 6,75 proc. To już kolejna taka decyzja RPP, ale wcześniej przez 11 miesięcy z rzędu RPP podnosiła stopy.

„Inflacja nadal kształtuje się jednak na wysokim poziomie, co jest w znacznej mierze związane z przenoszeniem wzrostu kosztów na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii, a ponadto – wraz z utrzymującymi się efektami wcześniejszych zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw – zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co w warunkach wciąż relatywnie wysokiego popytu skłaniało firmy do podnoszenia cen i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej” – czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP.

