Buty Kanye Westa zalegają w magazynach Adidasa. Firma ma milionowe strat

10-letnia współpraca Adidasa z raperem Kanyem Westem, który od pewnego czasu używa pseudonimu Ye, pozostawiła po sobie ogromny rachunek. Po serii antysemickich wypowiedzi, korporacja wypowiedziała współpracę, a w magazynach zalegają niesprzedane buty z serii Yeezy.

Adidas rozpocznie restrukturyzację

Firma zastanawia się, czy uda się jej jakoś zminimalizować straty, które są następstwem zatrzymania sprzedaży jednego z najpopularniejszych produktów, jakie znajdowały się w ofercie Adidasa. BBC donosi, że nowy dyrektor generalny Bjorn Gulden bierze pod uwagę, że w tym roku firma może stracić setki milionów dolarów. – Liczby mówią same za siebie. Nie działamy tak, jak powinniśmy – napisał w oświadczeniu.

Jeśli firma zdecyduje się na zniszczenie pozostałych w magazynach butów Yeezy, jej strata wyniesie 500 mln funtów.

Oszczędności przyniesie restrukturyzacja, ale zanim to się stanie, firma wyłoży prawie 200 mln euro na zmiany w organizacji, odprawy dla zwalnianych pracowników, wdrożenie nowych planów.

Sytuacja z Yeezy unaoczniła poważny problem

Serwis Dla Handlu informuje, że w ubiegłym tygodniu, po zamknięciu sesji na giełdach europejskich, produkująca odzież sportową niemiecka spółka Adidas ogłosiła, że w 2023 r. spodziewa się straty operacyjnej w wysokości 700 mln euro, ponieważ zdecydowała się nie sprzedawać obecnych zapasów artykułów z kolekcji Yeezy do czasu przeprowadzenia przeglądu.

– Wydaje się, że problemem jest Yeezy, ale to tylko część większej układanki. Gdyby pominąć negatywny wpływ linii biznesowej Yeezy na dochody operacyjne, można zauważyć, że spółka ledwo przekroczyłaby w tym roku próg rentowności. Jest to znaczny kontrast w stosunku do poprzednich lat. Fakt, iż zarząd pozwolił, by współpraca z jednym partnerem odpowiadała za tak dużą część dochodów operacyjnych, zwiększając tym samym ryzyko prowadzenia działalności, to jedno. Sytuacja, w której spółka niemal nie przynosi zysków po korekcie przychodów wynoszących 22 mld EUR pod kątem Yeezy, to drugie. Źle się dzieje się w spółce Adidas – komentuje Peter Garnry.

