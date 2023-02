PE zadecydował. Europejskie drogi będą zeroemisyjne. Znamy datę osiągnięcia celu

340 deputowanych Parlamentu Europejskiego zagłosowało za nowymi regulacjami, które wprowadzają ostateczną datę osiągnięcia zeroemisyjności transportu Unii Europejskiej. Przeciwko nowemu prawu było 279 osób.

Transportu Unii Europejskiej będzie zeroemisyjny. Znamy datę

„Nowe przepisy torują drogę do celu, jakim są zerowe emisje CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych w 2035 roku (unijny cel polegający na zmniejszeniu emisji CO2 wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i dostawcze o 100 proc. w stosunku do roku 2021). Pośrednie cele redukcji emisji na 2030 rok ustalono na 55% dla samochodów osobowych oraz 50 proc. dla samochodów dostawczych” – czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego.

W przypadku małego wolumenu produkcji w roku kalendarzowym (od tysiąca do 10 tysięcy nowych samochodów osobowych lub od tysiąca do 22 tysięcy nowych samochodów dostawczych) producent może uzyskać zwolnienie z tych przepisów do 2035 roku (producenci wytwarzający mniej niż tysiąc nowych pojazdów rocznie będą nadal z nich zwolnieni).

Unia zachęca do kupowania ZLEV

Obecny mechanizm zachęt dotyczący pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) zostanie tak zmodyfikowany, aby odpowiadał oczekiwanym tendencjom w sprzedaży.

Mechanizm ten obecnie nagradza producentów sprzedających więcej takich pojazdów (o poziomie emisji od zera do 50g CO2/km, takich jak samochody elektryczne i wysokowydajne samochody hybrydowe typu plug-in) niższymi celami emisji CO2.

Odsetek ZLEV na lata 2025–2029 wynosi 25 proc. sprzedaży nowych samochodów i 17 proc. sprzedaży nowych samochodów dostawczych. Jednak od 2030 zachęty te mają zostać zniesione, zaznaczył Parlament.

UE będzie raportowała postępy

PE przypomniał, że od 2025 roku co dwa lata Komisja będzie publikować sprawozdanie, w którym oceni postępy w dążeniu do bezemisyjnego ruchu drogowego.

Po przegłosowaniu tekstu aktu prawnego, aby wejść w życie, będzie musiał zostać zatwierdzony przez Radę Europejską i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

