Prezes ZUS ma nowe stanowisko. Gertruda Uścińska w radzie nadzorczej banku

Zarządzająca Zakładem Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska od 14 lutego ma również drugą funkcję. Na stanowisko mianował ją premier Mateusz Morawiecki.

Gertruda Uścińska w BGK

Prezes ZUS z rąk premier Mateusza Morawieckiego otrzymała nominację do Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

„W dniu 14 lutego 2023 r. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Gertrudę Uścińską na członka Rady Nadzorczej BGK” – czytamy w komunikacie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gertruda Uścińska miała propozycję bycia ministrem

Co ciekawe, niemal dokładnie rok temu, bo 8 lutego 2022 roku Gertruda Uścińska miała dostać od premiera propozycję objęcia stanowiska ministra finansów. To wtedy, w wyniku chaosu wokół Polskiego Ładu z resortem pożegnał się Tadeusz Kościński wraz z grupą współpracowników.

Propozycja objęcia ministerstwa finansów przez Gertrudę Uścińską miała być sygnałem, że w rządzie ma się zwiększyć liczba kobiet. – Chcemy, żeby było więcej kobiet na istotnych stanowiskach w naszym gabinecie. Jeśli Uścińska zgodzi się objąć tekę ministra, to może być początek zmian w tym kierunku. Jeśli nie, to i tak będziemy chcieli, by kobieta została ministrem finansów – mówi doradca premiera. W składzie rządu Mateusza Morawieckiego są obecnie tylko dwie kobiety, minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg. i minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Finalnie prezes ZUS nie przyjęła propozycji, a ministrem finansów została szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

„Prof. dr hab. Uścińska jest prawnikiem, ekspertem i specjalistą międzynarodowego prawa zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i swobody przepływu osób w Unii Europejskiej” – możemy przeczytać w komunikacie BGK.

