Rodzice wysyłają 100 tys. wniosków dziennie. Urzędnicy nie kryją zaskoczenia

– Już 2 mln wniosków na ponad 3,1 mln dzieci, złożyli rodzice i opiekunowie o świadczenie z programu Rodzina 500 Plus na nowy okres rozliczeniowy — poinformowała Wprost.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program 500 plus. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco

Szefowa resortu zaznaczyła, że proces składania deklaracji przebiega bardzo sprawnie. – Wnioski są rozpatrywane na bieżąco — dodała.

Deklaracje można składać od 1 lutego. Formalności należy dokonać elektronicznie. Możemy to zrobić, nie wychodząc z domu. Rodzice do dyspozycji mają kilka kanałów: portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS, bankowość elektroniczną oraz aplikację mobilną mZUS. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, wnioski należy złożyć do końca kwietnia.

Program 500 plus. Rodzice i opiekunowie nie chcą czekać ze złożeniem deklaracji

Rodzice i opiekunowie nie chcieli czekać tak długo. Wielu z nich już pierwszego dnia wysłało dokumenty, o czym pisaliśmy na łamach Wprost.pl.

Jak wówczas informowała szefowa resortu rodziny, w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia zapisów złożono 270 tys. wniosków o wypłatę świadczenia. Podobnie wyglądało to w kolejnych dniach. W sobotę 4 lutego w systemie odnotowano już prawie milion deklaracji. Złożone wnioski dotyczyły ponad 1,5 mln dzieci.

Program 500 plus. Do ZUS wpływa średnio 100 tysięcy wniosków dziennie

Urzędnicy przekonują, że zainteresowanie programem jest ogromne. W pierwszych dniach lutego rodzice wysyłali ponad ćwierć miliona wniosków dziennie. Obecnie każdego dnia przybywa średnio sto tysięcy nowych deklaracji.

– Przypomnę, że program Rodzina 500 Plus jest skierowany do wszystkich dzieci, bez względu na dochód rodziny — zaznaczyła minister Marlena Maląg.

Program 500 plus. Siedem lat świadczeń na kwotę 220 mld zł

– Comiesięczne świadczenie, w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia 18 lat, realizujemy już siódmy rok. Wsparciem objęliśmy 7 mln dzieci, na łączną kwotę blisko 220 mld zł — dodała szefowa resortu rodziny.

Nowy okres rozliczeniowy 500 plus będzie trwał od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Realizację programu „Rodzina 500 plus” rozpoczęto 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie było przyznawane na drugie i kolejne dziecko poniżej 18 lat. Zmiany nastąpiły w lipcu 2019 roku, kiedy to świadczenie rozszerzono również na pierwsze dziecko.

