Ceny produkcji nadal mocno w górę. To ważny element inflacji

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące cen produkcji przemysłowej w lutym 2023 roku. Jest to ważny wskaźnik, który bezpośrednio przekłada się na poziom inflacji.

Ceny produkcji ponownie w górę

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 r. wzrosły w stosunku do grudnia 2022 r. o 0,8 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 18,5 proc. – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Według przewidywań ekspertów inflacja PPI, czyli ceny produkcji przemysłowej miały wzrosnąć o niewiele mniej, niż przed miesiącem. Konsensus rynkowy wskazywał, że wzrost ten wyniesie 18,5 proc. W styczniu 2023 roku wzrost ten wyniósł aż 20,4 proc.

“Od jesieni zeszłego roku – wraz ze stabilizacją cen surowców – oczekiwania inflacyjne zaczęły spadać, co miało również miejsce w styczniowych badaniach. Obecnie przewaga odsetka firm planujących podwyżki cen nad odsetkiem firm zamierzających je obniżyć sięga 25 punktów procentowych (przed rokiem wynosiła ona ponad 37 p. proc.). Proces ten znalazł swe odzwierciedlenie w spadku wskaźnika cen producentów PPI, który, choć ciągle bardzo wysoki (ponad 20 proc. rok do roku ubiegłego), jednak systematycznie od jesieni ubiegłego roku zmniejsza się (o ponad 5 p. proc.)” – mogliśmy przeczytać w analizie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Inflacja producencka w dół także w Niemczech

17 lutego Federalny Urząd Statystyczny w Niemczech podał, że inflacja producencka spadła w styczniu do poziomu 17,8 proc. rok do roku wobec 21,6 proc. w grudniu i 28,2 proc. w listopadzie zeszłego roku. Tym samym, po raz czwarty z rzędu nastąpiło spowolnienie wzrostu cen na poziomie producentów (jeszcze we wrześniu ubiegłego roku roczny wzrost wskaźnika PPI wynosił niemal 46 proc.). Choć spadek jest znaczący, to rynek oczekiwał, że będzie on jeszcze mocniejszy (prognozy wskazywały 16,5 proc.).

