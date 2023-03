Morawiecki z wizytą w Arabii Saudyjskiej. „Wielomiliardowe inwestycje dla Polski”

Mateusz Morawiecki spotkał się w Rijadzie z z następcą tronu Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem. – Spotkanie było okazją do omówienia strategicznej współpracy pomiędzy naszymi krajami. Polska dywersyfikuje dostawy ropy naftowej z całego świata i dla nas Arabia Saudyjska staje się coraz ważniejszym partnerem – podkreślił premier.

O czym Morawiecki rozmawiał z Salmanem?

Szef rządu zaznaczył, że wspólne interesy dotyczą m.in. współpracy energetycznej, eksportu polskiej żywności oraz współpracy w zakresie nowych technologii i inwestycji, a także odkłamywaniu rosyjskiej propagandy.

„Rozmawialiśmy o tym, jak polskie firmy mogą dostarczać do Arabii swoje produkty i usługi. Dla nas kluczowe jest bezpieczeństwo energetyczne, a dla Arabii Saudyjskiej – bezpieczeństwo żywnościowe. Współpraca w zakresie rolnictwa to wielka szansa dla polskich rolników i producentów żywności” – stwierdził premier.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że „jest wiele pól współpracy między Polską i Arabią Saudyjską”. „To kraj ogromnych możliwości, ma potężny zakumulowany kapitał, jeden z największych funduszy inwestycyjnych na całym świecie i potężne korporacje, które chcą inwestować” – ocenił szef polskiego rządu.

Morawiecki o współpracy w przemyśle obronnym

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że „współpraca będzie także dotyczyć przemysłu obronnego”. „Jest kilka polskich produktów, które mogą być eksportowane do Arabii Saudyjskiej, która chce wzmacniać bezpieczeństwo podobnie, jak my i również gwałtownie zwiększa wydatki na politykę obronną. Przedstawiono mi również imponujące projekty miast przyszłości – takich Smart Cities. To jest z kolei ogromna szansa dla polskich firm informatycznych i dla świetnych polskich deweloperów” – tłumaczył.

Wojna w Ukrainie a pomoc z Arabii Saudyjskiej

Podczas spotkania z Mohammedem bin Salmanem szef polskiego rządu poruszył temat wsparcia dla Ukrainy. Podziękował Arabii Saudyjskiej za zaangażowanie na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom. Podkreślił, że Arabia Saudyjska przekazała Ukrainie pomoc finansową o wartości 2 miliardów zł. Niebagatelna pomoc z tego kraju, który starał się zawsze utrzymywać równy dystans – jak to się mówi tutaj i w różnych częściach świata – wskazał premier.

– Nie może jedno państwo, potężne państwo napadać na swojego sąsiada i udawać jak gdyby to była interwencja wojskowa, zwykła polityka. Bardzo się cieszę, że nasz punkt widzenia, niezależnie od tego, że problemy rosyjsko-ukraińskie inaczej wyglądają z perspektywy polskiej czy europejskiej, a inaczej z perspektywy arabskiej, czy w innych częściach świata, że jednak ta nasza perspektywa trafia do przekonania przywódców z całego świata – dodawał polityk PiS.

