Pierwszy gazowiec z floty Orlenu dotarł do Polski. Dostarczył 70 tys. ton LNG

Pierwszy gazowiec z dostawami LNG dla Grupy Orlen dotarł do Polski. Statek, który ma 100 metrów długości i 50 metrów szerokości, dostarczył do terminalu w Świnoujściu 70 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. Po rozprężeniu daje to 100 mln metrów sześciennych gazu. Taki ładunek wystarczy na pokrycie średniego tygodniowego zużycia gazu ziemnego wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

To pierwszy z ośmiu statków floty należącej do Orlenu

Gazowiec „Lech Kaczyński’’, który w tym roku rozpoczął swoją morską służbę, jest pierwszą tego typu jednostką w rozwijanej flocie przez Grupę Orlen. W drugiej połowie lutego statek wyruszył z terminalu Sabine Pass w Stanach Zjednoczonych.

Do terminalu w Świnoujściu dotarł po niespełna trzech tygodniach. Firma zapowiedziała, że w 2023 roku będzie miała do dyspozycji dwa statki do przewozu gazu skroplonego. W ciągu najbliższych trzech lat multienergetyczny koncern będzie dysponował ośmioma takimi statkami.

To historyczny i przełomowy dzień dla naszego kraju i całego regionu

– Mogę bez przesady powiedzieć, że jest to przełomowy dzień. To wielkie dzieło, które kosztowało wiele pracy i wiele pieniędzy. Wierzę, że ten historyczny moment zapisze się na zawsze w naszej historii – powiedział Jacek Sasin, wicepremier i szef resortu aktywów państwowych.

– Dzisiaj wyrwaliśmy się spod buta rosyjskiego. I zapewniliśmy wszystim Polakom bezpieczne dostawy gazu. Zrobiliśmy to dla Polski, dla Polaków i dla całego regionu – zaznaczył Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Jego zdaniem zabezpieczenie dostaw LNG to nie tylko kontrakty, ale również flota. – Mając ją do wyłącznej dyspozycji, gwarantujemy stabilność transportu gazu do Polski, ale też wzmacniamy pozycję koncernu na globalnym rynku tego paliwa. Własna flota daje nam dużą elastyczność działania – dodał.

